Nöbetçi mahkeme: Başbuğ'un tutuklanma kararı yerindedir

T24

Nöbetçi olduğu geçen hafta Başbuğ'un tutuklanma kararını veren İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi hakimi Vedat Dalda, Başbuğ'un avukatı İlkay Sezer tarafından, ''hakkında verilen tutuklama kararının gözden geçirilerek Başbuğ'un tahliye edilmesi'' talebini içerir 12 Ocak 2012 tarihli dilekçeyi değerlendirdi.Hakim Vedat Dalda, şüpheli Başbuğ'un İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğince yürütülen soruşturma kapsamında 6 Ocak'ta tutuklanması kararına avukatı İlkay Sezer tarafından 12 Ocak 2012 tarihinde verilen bir dilekçeyle itiraz edildiğini hatırlatarak, bu itiraz üzerine bir kez daha inceleme yapılarak karar verilmek üzere, Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturma dosyasıyla birlikte mütalaanın da istendiğini bildirdi.Başbuğ hakkında toplanan deliller, suçların vasıf ve mahiyeti, üzerine atılı suçları işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların varlığının halen devam ediyor olması gibi nedenlerle yapılan itirazın mahkemece yerinde görülmediğini ifade eden hakim Dalda, yapılan itiraz üzerinde bir karar verilmek üzere dosyanın tüm ekleriyle birlikte İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine gönderilmesine hükmetti.