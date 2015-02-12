T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nöbetçi er intihar etti iddiası

Konya Karapınar Atış Poligon Grup Komutanlığı'nda askerlik yapan er Şaban Büyük'ün intihar ettiği ileri sürüldü

12 Şubat 2015 19:50

Konya’da askerlik yapan 20 yaşındaki piyade er Şaban Büyük, iddiaya göre nöbet sırasında tüfeğiyle göğsüne ateş ederek intihar etti.

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Karapınar Atış Poligon Grup Komutanlığı’nda bugün saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, Mardin Midyat nüfusuna kayıtlı Piyade Er Şaban Büyük'ün nöbet sırasında tüfeğiyle göğsüne ateş ettiği ileri sürüldü.

Er Büyük, kanlar içinde yere yığılırken, yanında nöbet tuttuğu arkadaşı da komutanlarına haber verdi. Çağrılan ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Büyük, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

ETİKETLER

şaban büyükerkonyaaskerintihariddia

İlgili Haberler

Son 24 saatte 3 er intihar etti iddiası; 2'si öldü, biri yaralandı

İstanbul, Kütahya ve Kocaeli'de görev yapan 2 askerin intihar sonucu öldüğü ileri sürülürken, yine bir asker intihar girişiminde bulunduğu belirtildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24