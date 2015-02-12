Nöbetçi er intihar etti iddiası

Konya’da askerlik yapan 20 yaşındaki piyade er Şaban Büyük, iddiaya göre nöbet sırasında tüfeğiyle göğsüne ateş ederek intihar etti.

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Karapınar Atış Poligon Grup Komutanlığı’nda bugün saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, Mardin Midyat nüfusuna kayıtlı Piyade Er Şaban Büyük'ün nöbet sırasında tüfeğiyle göğsüne ateş ettiği ileri sürüldü.



Er Büyük, kanlar içinde yere yığılırken, yanında nöbet tuttuğu arkadaşı da komutanlarına haber verdi. Çağrılan ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Büyük, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.