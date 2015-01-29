Son 24 saatte 3 er intihar etti iddiası; 2'si öldü, biri yaralandı

İstanbul Atatürk Havalimanı Jandarma Koruma Bölük Komutanlığı'nda 21 yaşındaki Levent Besin, Kocaeli Derince'deki Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda askerlik yapan 21 yaşındaki Mehmet Akif Adıyaman ve Kütahya Askeri Gazino Müdürlüğü'nde askerlik yapan 21 yaşındaki Müslüm Erdem'in intihar ettikleri iddia edildi.

Mehmet Akif Adıyaman

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1. Ulaştırma Terminal Birlik Komutanlığı'nda görevli 21 yaşındaki er Mehmet Akif Adıyaman intihar etti.

Kayserili er Mehmet Akif Adıyaman silahını çenesinin altına dayadıktan sonra tetiği çekti. Ambulansla ağır yaralı olarak Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Adıyaman kurtarılamadı.



Cumhuriyet Savcılığı ve askeri yetkililerin yaptığı soruşturmanın ardından, Mehmet Akif Adıyaman'ın cenazesi memleketi Kayseri'ye gönderildi.

Müslüm Erdem

Kütahya Askeri Gazino Müdürlüğü'nde askerlik yapan 21 yaşındaki Müslüm Erdem, dün nöbet tuttuğu kulübede piyade tüfeğiyle göğsüne ateş ederek yaşamına son vermişti.

Erdem gece nöbetini değiştirmek için gelen askerler tarafından fark edildi. Bitlis Tatvan nüfusuna kayıtlı ve üç aylık asker olduğu öğrenilen Erdem'in cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Levent Besin ameliyata alındı

Atatürk Havalimanı Jandarma Koruma Bölük Komutanlığı'nda 21 yaşındaki Levent Besin, nöbet tuttuğu kulübede tüfeğinin ateş alması sonucu karnından yaralandı.

Olay saat 03.45'te havaalanının Ataköy yönündeki nöbet kulübesinde meydana geldi. Besin'in nöbet tuttuğu kulübeden silah sesi yükseldi. Silah sesini duyan diğer nöbet kulübesindeki asker, durumu Atatürk Havalimanı Jandarma Koruma Bölük Komutanlığı'na bildirdi.



Bu sırada Türk Hava Yolları'nın yeni kargo binasındaki çalışanlar da, THY nöbetçi doktorluğunu arayıp, askeri nöbet kulübesinden silah sesi yükseldiğini ve yaralı olabileceğini haber verdi.



Karnından yaralanan asker ilk müdahalenin ardından ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ameliyata alınan Besin'in sağlık durumu iyi.



Jandarma ekipleri, er Levent Besin'in yaralanmasına neden olan tüfeğin nasıl ateşlendiği araştırıyor.