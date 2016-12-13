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Yaşam

Nöbetçi askere uyuşturucu satmaya çalışırken yakalandı!

Gözaltına alınan vatandaş, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı

13 Aralık 2016 19:51

Tekirdağ'da Jandarma Komutanlığı’na gelip, kapıda nöbet tutan askere uyuşturucu satmak istediği iddia edilen E.K., nöbetçi askerin durumu komutanlarına bildirmesi üzerine yakalandı. Üst aramalarında üzerinden üzerinden bonzai çıkan, E.K. tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ruhan Yalçın'ın haberine göre,
E.K, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı duvarına yaklaşarak nöbet tutan askere uyuşturucu satmak istedi. Uyuşturucuyu kabul etmeyen nöbetçi asker ise durumu komutanlarına bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, üst aramalarında E.K'nın üzerinden 2 fişek bonzai maddesi çıkardı. 
 
İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. ,çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Ölümcül etkileri var


Sentetik bir uyuşturucu olan bonzai düşük fiyatlara satılıyor. Bu nedenle son yıllarda hızla yaygınlaşan bonzai ölümcül etkilere sahip ve çok tehlikeli olması ile biliniyor.

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