Nöbet sırasında silah sesi geldi; er, kafasından vurulmuş halde bulundu!

Afyonkarahisar merkezindeki Orduevi’nde askerliğini yapan er M.Ç., nöbet sırasında silah sesi üzerine yanına giden askerler tarafından kafasından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Ölüm haberi M.Ç.’nin İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Günlüce köyünde bulunan aileye ulaştırıldı.

Yakınları M.Ç.’nin 10 gün önce köye gelerek anne ve babasını ayrı ayrı ziyaret ettiğini ve ardından uzmanlık sınavı için Ankara’ya gittikten sonra birliğine teslim olduğunu belirttiler.

Askere gitmeden önce berber olarak çalıştığı öğrenilen M.Ç.’nin yakınları, gencin herhangi bir sorunu olmadığını söylediler.

M.Ç.’nin cenazesi bugün Ödemiş Günlüce Mahallesi’ndeki annesinin evine helallik için getirildikten sonra öğle namazına müteakip köy kabristanlığına defnedilecek.