Nöbet kulübesinde annesini karşısında gören asker de annesine sürpriz yaptı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİRLİ Burak Aldoğan (22), Ağustos ayında, Şırnak Kevane Tepe Üs Bölgesi\'ne vatani görevini yaptığı sırada kendisine sürpriz yapıp ziyaret eden annesi Birsen Aldoğan\'a, erken terhis alıp aynı karşılığı verdi. Röportajda asker olan oğluna özlemini gözleri dolu dolu şekilde anlatan Birsen Aldoğan, bir anda oğlunu arkasında görünce sevinç gözyaşları döktü, oğluna sımsıkı sarıldı. Anne ile oğlunun sevgi dolu kavuşmasına tanıklık edenler ise mutluluklarına ortak oldu.

Genelkurmay Başkanlığı, geçen 23 Ağustos tarihinde Kurban Bayramı\'nda kendilerine başvuran aileler arasından seçtikleri İzmirli Birsen (47)- İlhan Aldoğan (50) çiftini, 8 aydır görmedikleri oğulları Burak\'la görev yaptığı Şırnak Kevane Tepe Üs Bölgesi\'nde sürpriz bir şekilde bir araya getirdi. Kurban Bayramı\'nda nöbet tuttuğu kulübede anne ve babasını karşısında gören er Burak Erdoğan (22) büyük sevinç yaşadı. Er Burak Aldoğan da babası İlhan Aldoğan ile iş birliği yapıp, Annesine sürpriz yaptı. Annesinin terhis tarihinin daha geç olduğunu bilmesinden yola çıkan Burak, sabah birliğinden ayrıldıktan sonra uçakla İzmir\'e geldi. Burak Aldoğan, Adnan Menderes Havalimanı\'nda kendisini karşılayan babasıyla birlikte çok özlediği annesi Birsen Aldoğan\'ın Karşıyaka Çarşı\'da çalıştığı mağazaya gitti. Burada DHA muhabirlerinin askerlik ile ilgili röportaj yaptığı anne Birsen Aldoğan, kendilerini Şırnak\'a götüren Genelkurmay Başkanlığı\'na teşekkür ettikten sonra oğluna olan özlemini anlattı. Birsen Aldoğan, oğlunu çok görmek istediğini söylediği ve gözlerinin dolduğu sırada mağazaya giren ve kendisine arkadan yaklaşan oğlunu fark etti. Önce şaşıran anne, daha sonra sevinç gözyaşları döküp oğluna sımsıkı sarıldı. Bu anlara baba İlhan Aldoğan ile Birsen Aldoğan\'ın iş arkadaşları tanıklık etti.

\'OĞLUMA HAZIRLIK YAPAMADIM\'

Yaşadığı mutluluğu sevinç gözyaşları dökerek anlatan Birsen Aldoğan, \"Oğlum askere gittikten sonra tam 8 ay onu hiç görememiştim. Vatani görevini yaptığı Şırnak\'taki üs bölgesine de zorlu şartlarından dolayı gidememiştim. Bunun üzerine Genelkurmay Başkanlığı\'na başvurdum, onlar da sağ olsunlar bizleri oraya kadar götürdü misafir etti, oğlumuzla iyi vakit geçirmemizi sağladı, bizleri mutlu etti. Şimdi de oğlum bana aynı sürprizi yaptı. Ben de yolda olduğunu bilmeden telefonla arayıp ulaşamadığımda endişelenmiştim meğer uçakla bana geliyormuş. Hazırlık yapacaktım, gidip karşılayacaktım ama o bana geldi. Çok mutlu oldum. Çok şükür askerliği sağ salim bitti. Allah tüm anne ve babaları evlatlarına kavuştursun\" dedi.

Oğluyla iş birliği yapıp sürprize katkı koyan baba İlhan Aldoğan da çocuklarına kavuştukları için çok mutlu olduklarını, hem eşinin hem de oğlunun birbirlerine yaptığı sürprizin kendileri içini çok özel bir anı olarak kalacağını anlattı. Annesine sürpriz yapan Burak Aldoğan ise şerefle vatani görevini tamamladığını, kendisi için çok özel anlar yaşadığı annesinin sürprizine bu şekilde karşılık vermek istediğini söyledi.



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