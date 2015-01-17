Nöbet arkadaşı tarafından vurulduğu iddia edilen asker hayatını kaybetti

Hakkari'de Zap Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yapan 22 yaşındaki Özgür Bedi, tartıştığı arkadaşı tarafından öldürüldü. Özgür Bedi'nin tezkeresine bir hafta kala yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, olay dün akşam saatlerinde merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan Zap Jandarma Karakolu'nda meydana geldi. İzmir'in Konak nüfusuna kayıtlı jandarma er Bedi, iddiaya göre nöbet sırasında tartıştığı arkadaşı tarafından vuruldu.

Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Bedi, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yapılacak otopsinin ardından Bedi'nin cenazesinin memleketine gönderileceği belirtilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

