Nobel'li yazar Svetlana Aleksiyeviç: 90'larda şansı kaçırdık; iyi hayat yerine güçlü devleti seçtik

Bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Ukrayna asıllı Belaruslu yazar Svetlana Aleksiyeviç, “Umut devrinin yerini korku devri aldı” diyerek, SSCB’den sonra şansın kaçırıldığını söyledi. “Güçlü bir ülke mi, yoksa insanların iyi, saygıdeğer hayat sürdükleri bir hayat mı?” diye soran Aleksiyeviç, “Biz eskisini seçtik, güçlü bir ülke” dedi.

turkrus.com’un haberine göre; Svetlana Aleksiyeviç, Stockholm'da kendisine şilt ve para ödülü takdim edilmeden önce yapılan geleneksel konuşmasını Sovyetler Birliği öncesi ve sonrası hayatı, sistemi kıyaslamaya ve Rusya’yı irdelemeye adadı. Alekyiseviç, "Kızıl imparatorluk gitti ama kızıl adam, yani 'homo sovietucus' kaldı" dedi.

Nobelli yazar Aleksiyeviç, "Kaybedilen Savaşta" adlı konuşmasında çocukluk anılarından başlayarak Sovyet coğrafyasında yaşananları anlatarak, özetle şunları söyledi:

"Biz güçlü ülkeyi seçtik"

"1990'larda şansı kaçırdık. Soru şuydu: Nasıl bir ülkeye sahip olmalıyız? Güçlü bir ülke mi, yoksa insanların iyi, saygıdeğer hayat sürdükleri bir hayat mı? Biz eskisini seçtik, güçlü bir ülke. Bir kez daha 'güç devrinde' yaşıyoruz. Ruslar Ukraynalılarla savaşıyor. Kendi kardeşleriyle. Benim babam Belarus, annem Ukraynalı. Bu pek çok insanın yaşadığı bir durum. Rus uçakları Suriye'yi bombalıyor... Umut devrinin yerini korku devri aldı..."

Nobel ödüllü yazarın konuşmasından bazı ilginç bölümler özetle şöyle:

“İmparatorluk yıkıldığında bize ne oldu? Eskiden dünya cellatlar ve kurbanlar olarak ikiye ayrılıyordu. Yani, çalışma kampları vardı. Eskiden dünya bir de hapis yatanlar ve hapsedenler olarak ayrılıyordu. Bugün bu ayrım “Slavyanofil” ve Batıcılar-ulusal hainler ve vatanseverler şeklinde.

"Kızıl insan, hayalini kurduğu o özgürlüğe ulaşamadı"

Bir de alım gücü olanlar ve olmayanlar. Bu sonuncusu, bence, sosyalizmden sonraki en acımasız deneyim. Çünkü kısa süre öncesine kadar herkes eşitti. Kızıl insan, hayalini kurduğu o özgürlüğe ulaşamadı. Rusya’yı o olmadan paylaştılar ve o hiçbir şeysiz kaldı. Aşağılanmış ve soyulmuş halde. Agresif ve tehlikeli.

Rus insanı zengin olmak istemiyormuş gibi, hatta bundan korkuyor. Peki ne istiyor? Başka birinin ondan zengin olmamasını. Ülke güçlü mü, yoksa insanların iyi yaşadığı, hak ettiği gibi mi olmalı? Bu soru karşısında ilk seçenek seçildi. Bugün de güç zamanı. Ruslar Ukraynalılar ile kardeşleri ile savaşıyor. Benim babam Belaruslu, annem Ukraynalı. Birçok kişinin de öyle.”

Haber www.turkrus.com sitesinden alınmıştır.