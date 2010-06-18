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Kültür-Sanat

Nobelli yazar Saramago hayatını kaybetti

Nobel Edebiyat ödülü sahibi Portekizli yazar Jose Saramago öldü.

18 Haziran 2010 03:00

T24 - Nobel Edebiyat ödülü sahibi Portekizli yazar Jose Saramago öldü.

Saramago'nun yayıncısı Zeferino Coelho, internet sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, yazarın yakalandığı bir hastalıktan sonra sağlık durumunun giderek kötüleştiğini ve Kanarya Adalarından Lanzarote'deki evinde öldüğünü belirtti.

1998 Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan yazarın ilk eseri, 1947'de yayımlanan "Günah Ülkesi (Terra do Pecado)" idi. Yazarın ağırlıklı olarak romanlarının yanı sıra şiir, öykü, deneme, günlük ve oyun alanında eserleri bulunuyor.

Saramago düz yazılarında, noktalama işareti olarak nokta ve virgülden başkasını kullanmazdı. Anlatım dili de oldukça muzipçedir; bu da, okuyucuyu yazara bağlayan bir diğer etkendir.



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