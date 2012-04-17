Nobelli yazar Günter Grass hastaneye kaldırıldı

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Alman yazar Günter Grass'ın, dün akşam hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, 84 yaşındaki Grass'ın kalp sorunları nedeniyle Hamburg'daki Asklepios Klinik St. Georg hastanesine götürüldüğü ifade edildi.

Grass'ın bürosundan yapılan açıklamada, Grass'ın uzun zamandan beri planlanan bir muayene için hastaneye gittiği belirtilerek, Grass'ın birkaç gün sonra yeniden evine dönmesinin beklenildiği kaydedildi.

Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Grass, yaklaşık 2 hafta önce yayınladığı bir şiirde İsrail'i eleştirmesinden dolayı uluslararası boyutta gündeme gelmişti.