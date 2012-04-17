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Yaşam

Nobelli yazar Günter Grass hastaneye kaldırıldı

Grass'ın uzun zamandan beri planlanan bir muayene için hastaneye gittiği belirtildi

17 Nisan 2012 17:59

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Alman yazar Günter Grass'ın, dün akşam hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, 84 yaşındaki Grass'ın kalp sorunları nedeniyle Hamburg'daki Asklepios Klinik St. Georg hastanesine götürüldüğü ifade edildi.

Grass'ın bürosundan yapılan açıklamada, Grass'ın uzun zamandan beri planlanan bir muayene için hastaneye gittiği belirtilerek, Grass'ın birkaç gün sonra yeniden evine dönmesinin beklenildiği kaydedildi.

Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Grass, yaklaşık 2 hafta önce yayınladığı bir şiirde İsrail'i eleştirmesinden dolayı uluslararası boyutta gündeme gelmişti.

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