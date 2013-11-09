Nobel ödüllü Karman'ı içeren reklam metinleri 'haber' diye sunuldu!

Hazal Özvarış



Sabah, Yeni Şafak ve Star gazeteleri, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin verdiği reklamı, "Bu bir ilandır" ibaresini koymadan haber olarak yayımladı.

İstanbul Aydın Üniversitesi, aralarında Hürriyet, Sabah, Yeni Şafak ve Star'ın da olduğu bazı gazetelere reklam verdi. Nobel Barış Ödüllü Tevekkül Karman'ın üniversitede ilk dersini vermesi üzerine kurgulanan reklam metnini Doğan Yayın Grubu bünyesinde çıkan Hürriyet gazetesi "Bu bir ilandır" ibaresi ile yayımladı.

Ancak, Ahmet Çalık'ın sahibi olduğu Turkuvaz Hoding bünyesinde, Erdal Şafak'ın genel yayın yönetmenliğinde çıkan Sabah, Ahmet Albayrak sahipliğindeki, İbrahim Karagül'ün yayın yönetmenliğinde çıkan Yeni Şafak ve eski AKP Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın sahibi olduğu, Yusuf Ziya Cömert'in yayın yönetmenliğindeki Star gazetesi reklam metnini aynen koruyarak haber olarak yayımlamayı tercih etti. Diğer gazeteler ilgili metne ekonomi sayfalarında yer verirken, künyesinde "Yeni Şafak, Basın-Meslek ilkelerine uymayı taahhüt eder" yazan Yeni Şafak gazetesi metni dünya bölümünde verdi.

Basın meslek ilkeleri ne diyor?

Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'nin 12. maddesinde, "Gazeteci, mesleğini, reklamcılıkla, halkla ilişkilerle veya propagandacılıkla karıştıramaz. İlan – reklam kaynaklarından herhangi bir telkin, tavsiye alamaz, maddi çıkar sağlayamaz" denilirken "Gazetecinin doğru davranış kuralları" başlığı altında da reklam yayına ilişkin şu ifadeler yer alıyor:

"Haber – İlan (Reklam): Haber ve yorum metinleri veya görüntüleri ile İlan – reklam amaçlı metinlerin ayrımı hiç bir karışıklığa yer bırakmayacak ölçüde yapılmalıdır."

Basın Konseyi Meslek İlkeleri'nin 14. maddesinde de "İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüte yer bırakmayacak şekilde belirtilir" ifadesi yer alıyor.

Sabah, Yeni Şafak ve Star'da reklam ibaresi verilmeden yayımlanan reklam şöyle: