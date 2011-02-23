Nobelli siyasetçi Ahtisaari Türkiye'de

T24 - 2008 Nobel Barış Ödülü sahibi, eski Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Türkiye Komisyonu Başkanı Martti Ahtisaari, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nün konuğu olarak Türkiye’ye geldi. Finlandiyalı siyasetçi, 23-27 Şubat 2011 tarihleri arasında İstanbul ve Ankara’da konferanslar vererek, resmi temaslarda bulunacak. Ahtisaari'ye, İstanbul Üniversitesi tarafından kendisine Fahri Doktora ünvanı takdim edilecek.







1991 yılında Dışişleri Bakanı olarak atanan Ahtisaari, 1994-2000 yılları arasında Finlandiya Cumhurbaşkanlığı görevinde bulundu. Birleşmiş Milletler Kosova Özel Elçisi olarak da görev yapan Ahtisaari; Balkanlar’ın yanı sıra Afrika, Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu’da yürüttüğü arabuluculuk çabalarıyla Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü.

Sn. Ahtisaari, 25 Şubat Cuma günü İstanbul Üniversitesi’ndeki fahri doktora töreninin ardından Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nde “Medeniyet Konsepti ve Uluslararası Siyaset” konulu bir konferans verecek. 26 Şubat Cumartesi günü Ankara’ya geçecek olan Ahtisaari, Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Ankara Konferansları kapsamında, moderatörlüğünü Koordinatörümüz Doç. Dr. İbrahim Kalın’ın yapacağı “Uluslararası Sistemin Yeni Dinamikleri ve Yeni Aktörleri” başlıklı bir konuşma yapacak.

