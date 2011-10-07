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Yaşam

Nobel'li şair Tranströmer'in kitapları yok satıyor NEW YORK (A.A)

07 Ekim 2011 04:48

-Nobel'li şair Tranströmer'in kitapları yok satıyor NEW YORK (A.A) - 07.10.2011 - Bu yılki Nobel edebiyat ödülünü kazanan İsveçli şair Tomas Tranströmer'in kitapları birçok kitabevi ve alışveriş sitesinde kalmadı. Tranströmer'in "The Great Enigma" ve "The Half-Finished Heaven" adlı eserleri ile diğer birçok kitabının satışları patladı. Kitapların bulunmasının en az bir hafta daha mümkün olmayacağı belirtildi. Tranströmer'in eserlerinin e-kitap versiyonlarının da yakın bir zamanda piyasaya sürülmesinin zor olduğu açıklandı. Nobel Komitesi bugün yaptığı açıklamada, 80 yaşındaki şairin "yoğun ve şeffaf imgeleri aracılığıyla gerçekliğe yepyeni bir yol açtığı için" ödüle layık görüldüğünü açıklamıştı.  İnsan aklının gizemleriyle ilgili sürrealist eserleri, Tranströmer'e II. Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyanın en önemli İskandinav şairlerinden biri olarak uluslararası ün kazandırdı.

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