Nobel Ödülü sahibi Yemenli kadın aktivist Türk vatandaşı oluyor

T24 - Nobel Ödüllü Yemenli kadın aktivist Tevekkül Karman, Yemen’de görevden ayrılan Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih’in soyadından yola çıkarak kendisini, “Bu kadın Yemenli bile değil. Karamanlı bir Türk. Bunun peşinden gitmeyin. Bu ülkeyi Türklere teslim etmek istiyor” diye suçladığını söyledi.

'Bu kadın Karamanlı...'

Hürriyet'in haberine göre, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun, Nobel Barış Ödülü sahibi Yemenli kadın aktivist Tevekkül Karman’ı önceki akşam Dışişleri Konutu’nda ağırladığı yemekte, Arap Baharı’nda kadının rolü konuşuldu. Karman yemekte, önce Yemen’de görevi bırakmak zorunda kalan Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih’in kendisine yönelik karalama kampanyalarını anlattı.

Kadın aktivist, Salih’in soyadından yola çıkarak kendisini, “Bu kadın Yemenli bile değil. Karamanlı bir Türk. Bunun peşinden gitmeyin. Bu ülkeyi Türklere teslim etmek istiyor” diye suçladığını söyledi. Karman, “Ama halk onun yalanlarına değil, bana inandı, kendisini yolladı” dedi. Karman’ın bu sözlerini tebessümle dinleyen Davutoğlu, “Salih’in iddialarına göre o zaman sizinle hemşehri sayılırız. Ben de Konyalı’yım. Karaman eskiden Konya’nın ilçesiydi. Büyüdü gelişti il oldu” dedi. Karman da, “Evet biliyorum” diye karşılık verdi.

Eşitlik istiyoruz

Karman, Arap dünyasında kadın erkek eziyeti birlikte çektiklerini, Arap Baharı’nı da kadın erkek birlikte başlattıklarını belirterek, “Yeni dünyamızı da birlikte kurmak zorundayız. Ortak bir hayat arzuluyoruz” dedi. Yemeğe katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Karman’ın bu sözlerine destek vererek, “Tevekkül Hanım’a katılıyorum. Nimette de külfette de eşitlik istiyoruz” dedi. Yemeğin diğer kadın konukları Davutoğlu’nun eşi Sare Davutoğlu ile Başbakan Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan da İslam ülkelerinde kadının rolünün daha etkin olması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Köşk’te bir aktivist

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2011 yılı Nobel Barış Ödülü sahibi Tevekkül Karman’ı Çankaya Köşkü’nde kabul etti. Karman, Yemen Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve aynı zamanda ülkedeki en aktif insan hakları örgütünün de başkanlığını yapıyor. Yönetmenliğini yaptığı birçok belgesel film bulunan Karman, daha sonra Başbakan Tayyip Erdoğan ile de görüştü.

Erdoğan’dan jet talimat

Karman, Türk vatandaşı da olmayı arzuladığını söyledi. Erdoğan, Karman’ın bu isteği üzerine en kısa sürede vatandaşlık işlemlerine başlanması talimatını verdi. Karman, bundan son derece memnun olduğunu belirtti. Karman’ın Türk vatandaşlığına geçmesiyle birlikte dünyada Nobel ödülü sahibi iki Türk vatandaşı olmuş olacak.