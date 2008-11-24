Nobelli fizikçi Eskişehir'de

Nobel Fizik Ödülü sahibi Prof. Dr. Peter Grünberg, gelecekte bilgisayar alanında manyetik hafıza sistemlerinin oldukça yaygınlaşacağını, daha da önemlisi çevre dostu yeni enerji sistemlerinin yaygın olarak ortaya çıkacağını söyledi.



Manyetik alandaki küçük değişimlerin elektrik direncinde büyük değişimlere neden olduğu "dev manyetik direnci" (GMR) keşfetmesiyle yeni nesil sabit disk depolama alanında çığır açan ve bilgisayarlardan, otomotiv ve mobil eğlenceye kadar pek çok yeniliklere öncü olan 69 yaşındaki Alman fizikçi Prof. Dr. Grünberg, konferans vermek için geldiği Eskişehir'de AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Prof. Dr. Grünberg, 2007 Nobel Fizik Ödülü'nü aldıktan sonra yaşam şeklinin tamamen değiştiğini belirterek, insanların çalışmalarına, özellikle kendisine olan ilgilerinin arttığını ve buna da şaşırdığını kaydetti.



"Daha önce yalnız laboratuvarıma gidip çalışmalara yoğunlaşırken, artık bunu yapamıyorum. Her yerde karşıma kameralar çıkıyor" diyen Prof. Dr. Grünberg, "Yalnız kalıp çalışmalarıma yoğunlaşmayı seven biriydim. Bu sona erdi. Artık laboratuvarıma gidemiyorum. Laboratuvarıma gidip ekipmanlarımın arkasına saklanamıyorum. Ödülün yaşamımda değiştirdiği en önemli konu bu. Artık gelen davetler nedeniyle bilgilerimi paylaşıyorum" dedi.



Prof. Dr. Grünberg, bu ziyaretiyle Türkiye'ye üçüncü kez gelmiş olduğunu ifade ederek, "Bu gelişimde Türkiye'de birçok şeyin değiştiğini gözlemledim. Türkiye'de bol sıfırların terk edildiği para birimini ve enflasyonun düştüğünü görünce sevindim. O enflasyon seviyesinden bu noktaya gelmek ülke insanı için de çok güzel olsa gerek. Çevresel olarak da olumlu gelişmelerin yaşanması çok hoş" dedi.



Anadolu Üniversitesi'nde verdiği konferansta kendisine soru yönelten öğrencilerin merakı ve bilgilerinden etkilendiğini dile getiren Prof. Dr. Grünberg, bunun, üniversitenin altyapısının güçlü, donanımının da iyi olduğunu gösterdiğini belirtti.



Prof. Dr. Grünberg, nanoteknoloji konusunda daha fazla analiz gerçekleştirilebilecek araçların bulunduğunu ve bu doğrultuda çok fazla çalışma yapılabileceğini anlatarak, keşfedilecek sistemlerin de bu oranda yüksek olduğunu kaydetti.



"Yakın gelecekte bilgisayar alanında manyetik hafıza sistemleri oldukça yaygınlaşacak" diyen Prof. Dr. Grünberg, daha da önemlisi çevre dostu yeni enerji sistemlerinin yaygın olarak ortaya çıkacağını sözlerine ekledi.



Grünberg ve buluşu



Alman fizikçi Prof. Dr. Grünberg, 1988 yılında manyetik alandaki küçük değişimlerin elektrik direncinde büyük değişimlere neden olduğu "dev manyetik direnci" - Giant-Magnetoresistance Effect (GMR) keşfetti.



Prof. Dr. Grünberg, spintronikin gelişmesine öncü olan bu buluşu ile 2007 yılı Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.



Grünberg bu ödülü, birbirlerinden bağımsız olarak aynı etkiyi keşfeden Fransız fizikçi Albert Fert ile paylaşmıştı.



GMR'nin keşfi, yeni nesil sabit disk depolama alanında çığır açmış ve bilgisayarlardan mobil eğlenceye kadar günlük hayatın pek çok alanında etkisini göstermeye başlamış, hafif, minyatür sabit disklerin ortaya çıkması, MP3 çalar ve dijital kamera gibi mobil aygıtlar için de öncü olmuştu.



Hemen hemen bütün bilgisayar, dijital kamera ve MP3 çalarlarda kullanılmaya başlanan, daha hızlı ve kolay veri depolamayı sağlayan GMR tekniği nanoteknolojinin ilk uygulamalarından biri olma özelliğini de taşıyor.



Bilgisayarların sabit disklerine kayıtlı bilgilerin okunmasında devrim yaratan GMR ile ilgili çalışmalar, sabit disklerin kullanılabilir veri depolama yoğunluğunda 50 kat artış elde edilmesini sağladı. 1997'de yaklaşık olarak 10 GB olan sabit disk kapasitesi, günümüzde 100–500 GB arasında.



Bu çok yönlü teknoloji sabit disklerin yanı sıra uçucu olmayan hafıza çipleri, araçlardaki ABS fren sistemleri için sensör ve tıbbi implantların üretimi gibi uygulamalarda da başarılı bir şekilde kullanılıyor.