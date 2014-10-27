Nobelli ekonomistten 'kıyamet' uyarısı

2014 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Jean Tirole'dan Avrupa'ya uyarı geldi. "Avrupa’da bankalar kıyamet sarmalına girebilir" açıklamasını yapan Tirole, "Bankalar ülke tahvili alıyor, ülke borcunu çeviremeyince bankalar riske giriyor, sonra da devlet kurtarıyor.Bu döngü kırılmalı, Avrupa merkez bankası kontrolü ele almalı" dedi.
CNBC'ye konuşan endüstriyel ekonomi uzmanı Tirole bankacılık alanını da kapsayan regülasyon alanındaki akademik çalışmalarıyla, bu yılki Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi olmuştu.