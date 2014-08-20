Nobelli ekonomistler Almanya'da toplandı



Başbakan Angela Merkel tarafından açılışı yapılacak toplantıya ekonomi dalında Nobel adayına layık görülmüş 17 kişi katılacak. Katılımcılar arasında Dünya Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Joseph Stiglitz, Robert Mundell, Alvin Roth, Edmund Phelps ve Reinhard Selten de yer alıyor.

Gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yoksulluk, bu yıl beşinci kez düzenlenen toplantının gündeminde öne çıkıyor. Fransız ekonomist Thomas Piketty'nin çok satan "21'inci Yüzyılda Sermaye" adlı kitabı, sosyal ve ekonomik adalet tartışmasını kızıştırmıştı.

Lindau toplantısında ekonometri, oyun kuramı ile finans piyasalarında risk ve ölçüm modelleri tartışılacak diğer kavramlar arasında yer alıyor.