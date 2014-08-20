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Ekonomi
Deutsche Welle

Nobelli ekonomistler Almanya'da toplandı

Almanya'nın Lindau kenti, Nobel Ödüllü ekonomistleri ağırlıyor.

20 Ağustos 2014 16:47


Başbakan Angela Merkel tarafından açılışı yapılacak toplantıya ekonomi dalında Nobel adayına layık görülmüş 17 kişi katılacak. Katılımcılar arasında Dünya Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Joseph Stiglitz, Robert Mundell, Alvin Roth, Edmund Phelps ve Reinhard Selten de yer alıyor.

Gelir dağılımındaki adaletsizlik ve yoksulluk, bu yıl beşinci kez düzenlenen toplantının gündeminde öne çıkıyor. Fransız ekonomist Thomas Piketty'nin çok satan "21'inci Yüzyılda Sermaye" adlı kitabı, sosyal ve ekonomik adalet tartışmasını kızıştırmıştı.

Lindau toplantısında ekonometri, oyun kuramı ile finans piyasalarında risk ve ölçüm modelleri tartışılacak diğer kavramlar arasında yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Almanya LindauNobelAngela MerkelDünya BankasıProfStiglitz Robert Mundell Alvin Roth Edmund PhelpsReinhard SeltenThomas PikettyYüzyılda Sermaye34;Deutsche Welle Türkçe DW/dpa/NHBK

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