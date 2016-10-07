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Ekonomi

Nobelli ekonomist Stiglitz: 10 yıla kadar Euro Bölgesinde kopuşlar olabilir

Euro Bölgesinden kopuşlar olabileceğini belirten Joseph Stiglitz, ayrılacak ülkelerden birinin de İtalya olacağını öne sürdü

07 Ekim 2016 02:24

Euro Bölgesi'nin geleceğine ilişkin karamsar öngörülerde bulunan Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Joseph Stiglitz, 10 yıla kadar Euro bölgesinden kopuşların olabileceğini söyledi.

DHA'nın Alman Die Welt gazetesinden aktardığı habere göre, Avrupa’da alınan kararların uygulanması konusundaki yavaşlığın kendisini endişelendirdiğini ifade eden Stiglitz, bankacılık birliğinin kurulması ya da ortak mevduat garantisi oluşturulması gibi derin reformlara ihtiyaç olduğunu vurgu yaptı. Stiglitz, Avrupa'nın uzun vadede sendeleyen parasal birliği kurtarabileceğini düşünmediğini de sözlerine ekledi.

Euro Bölgesi’nin geleceğine ilişkin öngörüsünü paylaşan Stiglitz, “10 yıl sonra hala Euro Bölgesi olacaktır, ancak soru nasıl olacağı. Birliğin 10 yıl sonra hala 19 üyesi olacağı pek olası değil” dedi.

10 yıl sonra kimin hala Euro Bölgesi üyesi olarak kalmaya devam edeceğini söylemenin zor olduğunu dile getiren Stiglitz, Almanya’nın Yunanistan’ın Euro Bölgesi’nden çıkması fikrini kabullenmiş göründüğünü dile getirdi.

Stiglitz, Euro Bölgesi’ndeki ekonomik durgunluğun ancak ortak para birimi uygulamasından vazgeçilmesi, ya da Euro Bölgesi’nin Kuzey ve Güney Euro Bölgesi olarak ikiye ayrılmasıyla aşılabileceğini söyledi.

 

"İtalya çıkabilir"

 

Joseph Stiglitz, İtalya’nın Euro Bölgesi’nden ayrılabilecek ülkelerden biri olabileceğini de öne sürdü. İtalyanlarla sohbet ettiğinde eurodan memnun olmadıklarını gördüğünü ifade eden Stiglitz, politikacılar ve önde gelen bilim insanlarının da euronun İtalya’da yürümediği görüşünde olduklarını dile getirdi. 

 

 

 

 

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