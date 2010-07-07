-NOBELLİ BİLİM ADAMLARINA TÜRKİYE TURU ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB) arasında, başta Nobel ödülü alanlar olmak üzere dünyaca ünlü 111 bilim adamı ile eşlerine Türkiye ve Türk üniversitelerinin tanıtılması amacıyla protokol imzalandı. YÖK'te düzenlenen protokol imza töreninde konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, YÖK tarihinde ilk defa böyle bir proje başlatıldığını söyledi. Proje kapsamında 111 bilim adamının Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını ifade eden Özcan, şunları kaydetti: ''Bu, aslında öyle anlamlı bir rakam değil, ama çok kolay hatırlanacak, akılda kalacak bir rakam olduğu için seçildi. Amaç, bilim adamlarına ülkemizi ve ülkemizdeki üniversiteleri tanıtmak, ülkemizin araştırma potansiyeli hakkında kendilerine bilgi vermek ve gelecek için bir işbirliği zemini oluşturmaktır.'' Projenin turizm açısından da etkilerinin büyük olacağını dile getiren Özcan, ''Nobel kazanmış bilim adamının ülkesine döndüğü zaman ülkemiz hakkında çok güzel sözler söylemesi, ülkemize gelecek turist sayısını etkileyecektir. Bundan Türk Hava Yolları da nasiplenecektir, TUROB da nasiplenecektir. Bütün ülkemize faydalı olacak bir şey. Akademik dünya için faydası ise tartışılamaz'' dedi. Proje kapsamında 111 bilim adamının eşleriyle beraber Türkiye'ye geleceklerini belirten Özcan, yurt dışı ve yurt içi bütün taşıma işlerini THY'nin, yurt içindeki turistik ve tanıtım faaliyetlerini TÜRSAB'ın, konaklamayı da TUROB'un üstleneceğini anlattı. Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, YÖK'ün de hangi bilim adamlarının davet edileceğine karar vereceğini, bu kararı protokole imza atan kuruluşların temsilcilerinden oluşacak bir komisyonun alacağını kaydetti. Özcan, başta ABD ve Avrupa ülkelerinden olmak üzere dünyanın her yerinden bilim adamlarının davet edileceğini duyurdu.