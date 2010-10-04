Nobel tüp bebeğin babasına

T24 - 2010 Nobel Tıp Ödülü'ne tüp bebeğin babası İngiliz bilim adamı Robert Edwards layık görüldü.



85 yaşındaki Robert Edwards ve 1988'de yaşamını yitiren Patrick Steptoe'nun geliştirdiği tüp bebek yöntemi, kısırlık sorunu yaşayan milyonlarca çiftin çocuk sahibi olmasını sağladı.



Nobel Tıp Komitesi'nin Stockholm'deki açıklamasında, "Dünya genelinde yaklaşık 4 milyon kişi hayata adım attıkları için Edwards'ın geliştirdiği yönteme teşekkür etmeli" ifadesi kullanıldı.



Bana 'deli' diyorlardı

Fransız haber ajansı AFP, 85 yaşındaki Edwards'ın, "çok yorgun olduğu için" ödülü kazanmasına ilişkin açıklama yapmadığını belirterek, birkaç yıl önce İsveç haber ajansı TT'ye verdiği demeci yayımladı.



TT'ye verdiği demeçte Edwards, tüp bebek uygulamasıyla ilgili olarak, kendisine "deli" dediklerini ifade ediyor. Edwards, "Kimse etik yönden riske girmek istemiyor. Bana, tüp bebeklerin normal olmayacağını söylemişlerdi" ifadesini kullanıyor.



Profesör Edwards ile 1960larda birlikte çalışan, Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Martin Johnson da AFP'ye yaptığı açıklamada, Edwards'ın bu ödüle layık olduğunu ancak ödülün bu kadar geç verilmesine şaşırdığını söyledi.



Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan 30. İngiliz olan Edwards'ın "sıradışı ve herzaman iyimser" olduğunu söyleyen Johnson, yıllarca süren eleştirilere rağmen "tüp bebeğin babasının" çalışmalarına ısrarla devam ettiğini, jinekolojiyi modern çağa taşıdığını vurguladı.





