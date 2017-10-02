T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlar belli oldu

Ödül, gündelik vücut ritmi ile ilgili çalışmalarından dolayı 3 ABD'li bilim insanına verildi

02 Ekim 2017 15:42

2017 Nobel Tıp Ödülü'nün bu seneki sahipleri, gündelik vücut ritmi ile ilgili çalışmalarından dolayı ABD'li bilim insanları Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash ve Michael W. Young oldu. Ödülü kazanan isimler Nobel’in resmi Twitter hesabından da duyuruldu.

Nobel Tıp Ödülü geçtiğimiz yıl Japon bilim insanı Yoshinori Ohsumi'ye verilmişti. Ohsumi, hücrenin kendi kendini yemesi olarak da bilinen otofaji alanındaki çalışmaları nedeniyle ödüle layık görülmüştü.

 

Rakamlarla Nobel Tıp ödülü

 

1901-2017 yıllarında 108 kez Nobel Tıp Ödülü verildi. Nobel Tıp Ödülü'nü şimdiye kadar sadece 12 kadın kazandı. Bu kadınlar şöyle:

"Gerty Cori (1947), Rosalyn Yalow (1977),Barbara McClintock (1983), Rita Levi-Montalcini (1986), Gertrude B. Elion (1988), Christiane Nüsslein-Volhard (1995), Linda B. Buck (2004), Françoise Barre-Sinoussi (2008), Elizabeth H. Blackburn ile Carol W. Greider (2009), May-Britt Moser (2014) ve Tu Yoyo (2015)."

Nobel Tıp Ödülü'nü alan en genç bilim insanı 32 yaşındaki Frederick G. Banting olmuştu. İnsülini keşfeden Banting ödüle 1923 yılında layık görülmüştü. 

1966 yılında "tümöre neden olan virüsleri" bularak Nobel Tıp Ödülü'nü alan 87 yaşındaki Peyton Rous ise ödülü alan en yaşlı bilim insanı olarak tarihe geçti. 

ETİKETLER

Nobel Tıp ÖdülüABDsağlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24