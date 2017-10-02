Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlar belli oldu

2017 Nobel Tıp Ödülü'nün bu seneki sahipleri, gündelik vücut ritmi ile ilgili çalışmalarından dolayı ABD'li bilim insanları Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash ve Michael W. Young oldu. Ödülü kazanan isimler Nobel’in resmi Twitter hesabından da duyuruldu.

Nobel Tıp Ödülü geçtiğimiz yıl Japon bilim insanı Yoshinori Ohsumi'ye verilmişti. Ohsumi, hücrenin kendi kendini yemesi olarak da bilinen otofaji alanındaki çalışmaları nedeniyle ödüle layık görülmüştü.

Rakamlarla Nobel Tıp ödülü

1901-2017 yıllarında 108 kez Nobel Tıp Ödülü verildi. Nobel Tıp Ödülü'nü şimdiye kadar sadece 12 kadın kazandı. Bu kadınlar şöyle:



"Gerty Cori (1947), Rosalyn Yalow (1977),Barbara McClintock (1983), Rita Levi-Montalcini (1986), Gertrude B. Elion (1988), Christiane Nüsslein-Volhard (1995), Linda B. Buck (2004), Françoise Barre-Sinoussi (2008), Elizabeth H. Blackburn ile Carol W. Greider (2009), May-Britt Moser (2014) ve Tu Yoyo (2015)."



Nobel Tıp Ödülü'nü alan en genç bilim insanı 32 yaşındaki Frederick G. Banting olmuştu. İnsülini keşfeden Banting ödüle 1923 yılında layık görülmüştü.



1966 yılında "tümöre neden olan virüsleri" bularak Nobel Tıp Ödülü'nü alan 87 yaşındaki Peyton Rous ise ödülü alan en yaşlı bilim insanı olarak tarihe geçti.