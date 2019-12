Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

Nobel'e geri sayım başladı

2008 Nobel Tıp Ödülü'nü Alman Harald zur Hausen, Fransız Francoise Barre-Sinoussi ve Luc Montagnier kazandı.Karolinska Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, iki Fransız bilim insanı AIDS'e neden olan HIV'i, Alman bilim insanının da rahim ağzı kanserine yol açan İnsan Papilloma Virüsü (HPV) keşifleriyle bu ödüle layık görüldükleri bildirildi. Bilim insanları 1,4 milyon dolarlık ödülü paylaşacak.2008 Nobel Tıp Ödülü'nü Alman Harald zur Hausen rahim ağzı kanserine yol açan İnsan Papilloma Virüsü (HPV) ve Fransız Francoise Barre-Sinoussi ile Luc Montagnier AIDS'e neden olan HIV keşifleriyle kazandı.AIDS hastalığıyla ilgili çalışmalarıyla bu yılki Nobel Tıp ödülünü paylaşanlardan Fransız bilim kadını Francoise Barre-Sinoussi, AIDS aşısı çalışmalarının "bir dizi başarısızlık" olduğunu söyledi.Luc Montagnier'le birlikte, AIDS'e yol açan virüs olan HIV'i keşfettikleri için ödüle layık bulunan Barre-Sinoussi, 25 sene önce virüsü bulduklarında AIDS salgınını durdurabileceklerini düşündüklerini belirterek, "O zamanlar çok safmışız" dedi.Barre-Sinoussi, Associated Press'e yaptığı açıklamada "Virüsün keşfinin bize virüs hakkında çabucak daha fazla bilgi sağlayacağını, teşhis için testlerin geliştirilmesini (ki bu başarıldı) ve (yine büyük ölçüde gelişme kaydedilmiş bulunan) tedavi yöntemlerinin geliştirilmesini, tüm bunların ötesinde küresel bir salgının önüne geçecek aşının bulunmasını sağlayacağını safdillikle düşünmüştük" dedi.Barre-Sinoussi, "Bu noktada, şimdiye kadar bunun (aşının keşfinin) bir dizi başarısızlık olduğunu söylemeliyim. Bu başarısızlıklar virüsün insanoğluyla etkileşiminin karmaşıklığından kaynaklanıyor" dedi. Rahim ağzı kanserine yol açan virüs olan HPV'yi bulduğu için tıp ödülünü 2 Fransızla paylaşan Alman bilim adamı Harald zur Hausen de ödülün kendisi için sürpriz olduğunu söyledi.Heidelberg'deki Alman Kanser Araştırma Merkezi'nde çalışan Hausen, ödül parasıyla ne yapacağına henüz karar vermediğini belirtti. Zur Hausen, HPV'nin rahim ağzı kanserine yol açtığını saptayarak, "varolan dogmaya karşı durduğu için" ödüle layık bulunmuştu. Zur Hausen virüsü 1980'lerin başında keşfetmişti.Nobel Tıp Ödülünü, 1991 yılından bu yana kazananların listesi şöyle:2007: Mario R. Capecchi (İtalya doğumlu ABD vatandaşı), Martin J. Evans (İngiltere)ve Oliver Smithies (ABD)2006: Andrew Z. Fire ve Craig Mello (ABD)2005: Barry J. Marshall ve J. Robin Warren (Avustralya)2004: Richard Axel ve Linda B. Buck (ABD)2003: Paul C. Lauterbur (ABD) ve Peter Mansfield (İngiltere)2002: Sydney Brenner (İngiltere), John E. Sulston (İngiltere) ve H. Robert Horvitz (ABD)2001: Leland H. Hartwell (ABD), R. Timothy (Tim) Hunt (İngiltere) ve Paul M. Nurse (İngiltere)2000: Arvid Carlsson (İsveç), Paul Greengard ve Eric Kandel (ABD)1999: Guenter Blobel (Almanya ve ABD vatandaşı)1998: Robert F. Furchgott, Louis J. Ignarro ve Ferid Murad (ABD)1997: Stanley B. Prusiner (ABD)1996: Peter C. Doherty (Avustralya), Rolf M. Zinkernagel (İsviçre)1995: Christiane Nuesslein-Volhard (Almanya) Edward B. Lewis ve Eric P. Wieschaus (ABD)1994: Alfred G. Gilman ve Martin Rodbell (ABD)1993: Richard J. Roberts ve Phillip A. Sharp (İngiltere)1992: Edmond H. Fischer (ABD ve İsviçre vatandaşı) Edwin G. Krebs (ABD)1991: Erwin Neher ve Bert Sakmann (Almanya)