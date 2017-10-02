T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Nobel Tıp Ödülü sahipleri açıklandı

Nobel Tıp Ödülü ABD'li bilim insanları Jeffrey Hall, Michael Rosbash ve Michael Young'a verildi. Üç bilim insanının vücut ritmi üzerine çalışmalarından dolayı ödüle layık görüldüğü açıklandı.

02 Ekim 2017 16:21

Stockholm'deki Karolinska Enstitüsü'nden yapılan açıklamada ödülün vücutta biyolojik saatleri kontrol eden moleküler mekanizmalar üzerine yaptıkları keşifler nedeniyle Amerikalı bilim insanları Jeffrey Hall, Michael Rosbash ve Michael Young'a verildiği belirtildi. Karolinska Enstitüsü ABD'li üç bilim insanının çalışmalarıyla ilgili olarak, "Bu bilim insanlarının çalışmaları, bitkiler, hayvanlar ve insanların biyolojik ritimlerini, yeryüzünün geçirdiği köklü değişime nasıl adapte edebildiklerini açıklıyor" ifadesine yer verdi.

Amerikalı üç bilim insanına toplam 940 bin euro değerinde sertifika ve altın madalya verilecek.

Nobel tıp ödülü geçen yıl Japon bilim insanı hücre biyoloğu Yoshinori Ohsumi'ye verilmişti. Oshumi ödüle, hücrelerin kendi kendini sindirmesi olarak bilinen otofaji alanındaki çalışmaları nedeniyle layık görülmüştü. Stokholm Karolinska Enstitüsü yaptığı açıklamada, "hücresel bileşenleri ayrıştıran ve geri dönüştüren temel bir süreç olan otofajinin altında yatan mekanizmaları keşfedip açığa kavuşturan" Japon bilim insanın Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi olduğunu duyurmuştu.

Nobel tıp ödülünün ardından yarın fizik, çarşamba günü ise kimya ödüllerinin sahipleri açıklanacak. Ardından Nobel Barış, Ekonomi ve Edebiyat Ödülü'nü kazanan isimlerin belli olacak.

Nobel ödülleri her yıl toplam altı kategoride veriliyor. Nobel ödülüne layık görülenler ödüllerini 10 Aralık'ta, Alfred Nobel'in ölüm yıldönümünde düzenlenecek törenle alacak.

© Deutsche Welle Türkçe

AfP/Dpa/DW, HT/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Nobel TıpABDJeffrey Hall Michael RosbashMichael YoungKarolinska EnstitüsüAmerikalıEnstitüsü ABDJaponYoshinori OhsumiNobel Barış EkonomiEdebiyatAralık Alfred NobelDeutsche Welle Türkçe AfP/Dpa/DW HT/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24