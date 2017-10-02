Nobel Tıp Ödülü sahipleri açıklandı

Stockholm'deki Karolinska Enstitüsü'nden yapılan açıklamada ödülün vücutta biyolojik saatleri kontrol eden moleküler mekanizmalar üzerine yaptıkları keşifler nedeniyle Amerikalı bilim insanları Jeffrey Hall, Michael Rosbash ve Michael Young'a verildiği belirtildi. Karolinska Enstitüsü ABD'li üç bilim insanının çalışmalarıyla ilgili olarak, "Bu bilim insanlarının çalışmaları, bitkiler, hayvanlar ve insanların biyolojik ritimlerini, yeryüzünün geçirdiği köklü değişime nasıl adapte edebildiklerini açıklıyor" ifadesine yer verdi.

Amerikalı üç bilim insanına toplam 940 bin euro değerinde sertifika ve altın madalya verilecek.

Nobel tıp ödülü geçen yıl Japon bilim insanı hücre biyoloğu Yoshinori Ohsumi'ye verilmişti. Oshumi ödüle, hücrelerin kendi kendini sindirmesi olarak bilinen otofaji alanındaki çalışmaları nedeniyle layık görülmüştü. Stokholm Karolinska Enstitüsü yaptığı açıklamada, "hücresel bileşenleri ayrıştıran ve geri dönüştüren temel bir süreç olan otofajinin altında yatan mekanizmaları keşfedip açığa kavuşturan" Japon bilim insanın Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi olduğunu duyurmuştu.

Nobel tıp ödülünün ardından yarın fizik, çarşamba günü ise kimya ödüllerinin sahipleri açıklanacak. Ardından Nobel Barış, Ekonomi ve Edebiyat Ödülü'nü kazanan isimlerin belli olacak.

Nobel ödülleri her yıl toplam altı kategoride veriliyor. Nobel ödülüne layık görülenler ödüllerini 10 Aralık'ta, Alfred Nobel'in ölüm yıldönümünde düzenlenecek törenle alacak.

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AfP/Dpa/DW, HT/BÖ