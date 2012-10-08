Nobel Tıp Ödülü John B. Gurdon ve Şinya Yamanaka'ya verildi

İngiliz bilim insanı John Gurdon ve Japon meslektaşı Şinya Yamanaka, hücrelerin ve organizmaların gelişmesini konu alan çalışmalarıyla 2012 Nobel Tıp Ödülü’ne layık görüldü.

Stockholm'deki Nobel Komitesi'nin üyeleri, Karolinska Üniversitesi'nde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Tıp Ödülü'nü kazananları açıkladı.

John B. Gordon'un yaptığı çalışmalar ile kök hücre çalışmalarının temellerini atan bilim adamı olduğu bildirilirken, Japonya Kyoto Üniversitesi'nden Prof. Shinya Yamanaka'nın da emriyolar ile kök hücre alanında önemli çalışmalar yaptığı bildirildi.

John Gurdon, 1962'de yetişkin kurbağanın bir hücresindeki DNA'nın, hücreyi her türlü hücreye dönüştürmek için gerekli bilgiye sahip olduğunu keşfetmişti.

Japon Shinya Yamanaka da 2006'da farelerin yetişkin hücrelerinin yeniden programlanabileceğini bulmuştu.

Yarın (9 Ekim Salı) Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi, 10 Ekim'de de Kimya alanında ödül kazananlar duyurulacak. Barış alanındaki çalışmaları ya da girişimleriyle Nobel Ödülü'ne layık görülen kişi, 12 Ekim'de Oslo'da belli olacak. 15 Ekim'de Ekonomi alanındaki Nobel Ödülü'nün sahibi açıklanacak.