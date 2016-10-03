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BBC Türkçe

Nobel Tıp Ödülü, Japon hücre biyoloğu Yoshinori Ohsumi'ye verildi

Yoshinori Ohsumi, hücrelerin kendilerini arındırmaları ve yenilemeleri (otofaji) üzerine yaptığı araştırmalarla ödüle layık görüldü. Ohsumi, bu süreci yöneten genlerin hangileri olduğunu tespit etmişti.

03 Ekim 2016 17:19

2016 Nobel Tıp Ödülü, Japon hücre biyoloğu Yoshinori Ohsumi'ye verildi.

Yoshinori Ohsumi, hücrelerin kendilerini arındırmaları ve yenilemeleri üzerine yaptığı araştırmalarla ödüle layık görüldü.

Ohsumi, 8 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 833 bin euro) para ödülünün de sahibi oldu.

Hücrenin kendisini arındıran ve yenileyen mekanizmasına "otofaji" deniyor.

Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada, Ohsumi'nin araştırmaları ile "hücresel bileşenleri ayrıştıran ve geri dönüştüren temel bir süreç olan otofajinin altında yatan mekanizmaları keşfedip açığa kavuşturduğu" belirtildi.

Ohsumi bu süreci yöneten genlerin hangileri olduğunu tespit etmişti.

Otofaji, vücudun geri dönüştürme mekanizması gibi işleyerek bozulan hücrelerin bulunmasına ve bu hücrelerden ayrıştırılan yararlı kısımlardan enerji elde edilerek yeni hücrelerin yaratılmasına yarıyor.

Bu mekanizma sayesinde vücut kanseri ve diyabet gibi hastalıkları önleyebiliyor, sağlıklı metabolizmayı koruyor.

Mekanizmanın bozulması ise parkinson, diyabet, kanser ve diğer bazı hastalıkları tetikleyebiliyor.

Yoshinori Ohsumi, 90'lı yılların başından beri otofajiyle ilgileniyordu. Ekmek mayası kullanarak geliştirdiği yöntem sayesinde otofajide rol oynayan genleri tespit etti. Daha sonra mayadaki otofaji mekanizmasından yola çıkarak insanlardaki hücrelerin bu mekanizmayı benzer şekilde kullandığını gözlemledi.

Ohsumi 2012'de otofajinin çok popüler olmayan bir konu olduğunu söylemişti.

Japon bilim adamı, "Ben çok hırslı biri değilim. O yüzden popüler olmasa da yeni araştırma konuları ararım. Yeni ve kolay bir konuda araştırma yapmaya başlarsanız yapacak çok şey oluyor" demişti.

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