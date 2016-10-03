Nobel Tıp Ödülü Japon bilim insanına

Otofaji hücrenin yaşlanmış ve bozulmuş yapılarının, hücrenin kendi lizozomu tarafından sindirilmesi olarak tanımlanıyor. Japon bilim insanı Yoshinori Ohsumi de bu alandaki kapsamlı çalışmaları nedeniyle bu yılki Nobel Tıp Ödülü'ne layık görüldü.

Stokholm Karolinska Enstitüsü yaptığı açıklamada, "hücresel bileşenleri ayrıştıran ve geri dönüştüren temel bir süreç olan otofajinin altında yatan mekanizmaları keşfedip açığa kavuşturan" Japon bilim insanın bu yılki Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi olduğunu duyurdu.

İlk tepkisi "ah!' oldu

Nobel Komitesi Sekreteri, ödül aldığı haberini Ohsumi'ye ilettiklerinde ilk tepkisinin derin bir nefes almak olduğunu ve ağzından kısa bir "ah!" çıktığını söyledi.

Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenecek ödül töreninde Ohsumi'ye 8 milyon İsveç kronu (yaklaşık 830 bin euro), sertifika ve altın madalya verilecek.

Japonya'nın Fukuoka kentinde 1945 yılında dünyaya gelen Yoshinori Ohsumi, 1974'te Tokyo Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. New York'taki Rockefeller Üniversitesi'nde üç yıl çalışmalar yapan Ohsumi, daha sonra Tokyo Üniversitesi'nde 1988'de otofaji mekanizmasıyla ilgili çalışma grubunu oluşturdu. Ohsumi, 2009'dan bu yana Tokylo Teknoloji Enstitüsü'nde görev yapıyor.

Nobel Tıp Ödülü 1901 yılından bu yana 12'si kadın olmak üzere 210 kişiye verildi. Geçen yıl parazit kaynaklı enfeksiyonlar ve sıtmayla mücadele alanındaki çalışmaları nedeniyle William C. Campbell, Satoshi Omura ve Youyou Tu ödüle layık görülmüştü.

Nobel Tıp Ödülü'nün açıklanmasının ardından salı ve çarşamba günü fizik ve kimya ödüllerinin sahipleri açıklanacak. Ardından Nobel Barış Ödülü ve Edebiyat Ödülü'nü kazanan isimler belli olacak.

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DW/dpa MK/BK