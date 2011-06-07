Nobel Tıp Ödülü bir Türk'e gidebilir

T24 - Türk Genetik Bilimci ve Beyin Cerrahı Profesör Dr. Murat Günel, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Esmer'e göre Nobel Ödülü'nün en güçlü adayı. Hürriyet gazetesi yazarı Gila Benmayor'ın görüştüğü Prof. Dr. Günel, genetik şifrenin çözülmesi konusundaki çalışmaların önceden bir yılda tamamlandığını bu senede ise bu zamanın bir aya kadar düştüğünü söyledi.

Gila Benmayor'un Hürriyet gazetesinde "Nobel'in eli kulağında" başlığıyla yayımlanan (7 Haziran 2011) yazısı şöyle:



Nobel’in eli kulağında

Yale Üniversitesi öğretim görevlilerinden, ünlü genetik bilimci ve beyin cerrahı Profesör Murat Günel ile bir yıl sonra yeniden Bahçeşehir Üniversitesi’nde buluştuk.





Genç bilim insanı geçtiğimiz yıl, anevrizma riskini arttıran genlerle ilgili buluşu nedeniyle manşetlerdeydi.

Bu yıl ise zekâ geriliğine, parkinson ve alzheimer hastalıklarına yol açan genlerle yine gündemdeydi.

Yale Üniversitesi Nörovasküler Cerrahi Bilim Dalı Başkanı 43 yaşındaki, Profesör Günel ve ekibi genetik bilimde başarıdan başarıya koşuyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Yılmaz Esmer’e göre, genç bilim insanı Nobel ödülünün güçlü adayları arasında.

Prof. Murat Günel genetik bilimin her gün yeni bir aşama kaydettiğini söylüyor.

Örneğin geçen yıl genetik şifremizdeki 3 milyar harfin okunması “emekleme” dönemindeydi.

Bu yıl tam anlamıyla patlama yapmış.

Yale Üniversitesi’nde 3 milyar harfi artık bir ayda okumak mümkün.

5 bin dolara tüm genetik şifreniz okunuyor ve siz hastalık riskini, “Alzheimer geni” mi “yoksa anevrizma geni” mi taşıdığınızı öğreniyorsunuz.



Sergey Brin'de parkinson geni

Günel’in anlattığına göre, Larry Page ile birlikte Google’un kurucusu olan Sergey Brin daha geçenlerde “parkinson geni” taşıdığını öğrenmiş.

Dünyanın en zengin 100 kişi arasında olan Sergey Brin, şimdi tüm olanaklarını parkinson hastalığının tedavisi için seferber etmiş durumda.

Brin’in desteklediği araştırmalar sayesinde parkinson hastalığı belki bir gün tarihe karışacak.

Geçen yılkı konuşmamızdan, Profesör Murat Günel’in, Türkiye’de akraba evliliklerinden kaynaklanan “özürlülük” meselesiyle yakından ilgilendiğini biliyorum.

Yale Üniversitesi’nde başında olduğu Beyin Genetiği Programı, Türkiye’de yirmiye yakın üniversiteyle “akraba evliliğinden kaynaklanan gen bozuklukları” üzerinde çalışıyor.

Günel’in en büyük arzusu bunların önlenmesi.

Günel’e göre, evlilik öncesi “genetik riski” araştırmak ya da hamilelik sırasında bebeğin sağlıklı olup olmadığını anlamak artık mümkün.

Mesele “illa akraba evliliği” diyenlerin bazı testlere rıza göstermeleri.



Türkiye üs olabilir

Bu arada iyi haber şu:

Bahçeşehir Üniversitesi’nin “Genetik Biyoinformatik” bölümü lisans programı açıldı.

Bu bölüme yılda 20 öğrenci alınacak ve bunlar aynı zamanda Yale Üniversitesi’nde Prof. Günel’in bölümünde eğitim fırsatını bulacak.

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel çıtayı yüksek tutuyor.

“Türkiye, Ortadoğu ve Balkanlar’ın genetik üssü olabilir. Biz bölüm açtık ayrıca her yıl 2 doktora öğrencisine Yale Üniversitesi

için burs vereceğiz” diyor.