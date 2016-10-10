Nobel ödülünü iç savaş kurbanlarına verecek

Geçen hafta cuma günü Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, ödül parasını ülkesinde yıllardır süren çatışmaların kurbanlarına bağışlayacağını duyurdu.

Bojaya'da iç savaş kurbanları için düzenlenen dini tören sonrası açıklama yapan Devlet Başkanı Santos, ailesiyle yaptığı görüşmenin ardından yaklaşık 820 bin euro tutarındaki ödülü iç savaş kurbanlarının hizmetine sunmak istediğini belirtti.

Santos, paranın uzlaşma için çaba gösteren ve kurbanlarla ilgilenen proje ve vakıflara verileceğini söyledi. Aynı zamanda FARC gerillalarıyla barış anlaşmasının uygulamaya konması için mücadeleye devam edeceğini kaydeden Santos, "Israrcı olacağız ve imzalanan anlaşma yürürlüğe girene kadar gevşek davranmayacağız” dedi.

Santos, Twitter hesabından da "Nobel Barış Ödülü özellikle savaşta acı çekmiş olan Kolombiyalılarındır. Ailemle birlikte bu parayı kurbanlara bağışlamaya karar verdim" yazdı.

52 yıllık iç savaş

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, 52 yıllık savaşı sona erdirme yönündeki çabaları nedeniyle bu yılki Nobel Barış Ödülü'nün sahibi olmuştu.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Sontos, FARC örgütü ile yürütülen barış müzakerelerine öncülük etti. Devlet Başkanı Santos önderliğindeki barış görüşmeleri Ekim 2012'de başladı ve yaklaşık üç buçuk yıl sürdü. Anlaşma Eylül sonunda imzalandıktan sonra 2 Ekim'de yapılan referandumda kıl payı farkla reddedildi.

Kolombiya'da yıllarca süren savaşta 260 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi de evini terk etmek zorunda kalmıştı.

8 milyon İsveç kronu (820 bin euro) tutarındaki ödül, Alfred Nobel'in ölüm tarihi olan 10 Aralık tarihinde Norveç'in başkenti Oslo'da yapılacak törenle sahiplerine verilecek.

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dpa/AFP/DW, BS/GA