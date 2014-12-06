Nobel Ödülü'nü 10.6 milyon liraya sattı

ABD'li genetikbilimci James Watson'ın, 1962'de DNA'nın çift sarmallı yapısını keşfettiği için aldığı ve satışa çıkardığı Nobel Ödülü, New York'taki Christie's müzayede evinde önceki gün 4.75 milyon dolardan alıcı buldu. Açık artırmayla ilk kez hayatta olan bir Nobel sahibinin ödülü satılmış oldu. Altından yapılan ödülün açık artırmada 2.5 ila 3.5 milyon dolara satılması bekleniyordu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Christie’s, Watson’ın Nobel yemeği için hazırladığı konuşma notlarını da 365 bin dolara sattı. Pek çok bilimsel makalenin yazarı olan Watson, gelirin bir bölümünü okuduğu Chicago Üniversitesi, çalıştığı Cambridge Üniversitesi ve başkanlık ettiği Cold Spring Harbor Laboratuvarı’na bağışlayacak.

Watson'ın imajı, "siyahların beyazlardan daha az zeki olduğuna dair" görüşlerinden ötürü zarar görmüştü. Daha sonra yaptığı açıklama nedeniyle özür dileyen Watson maddi zorluklar çektiği için ödülünü satışa çıkaracağını açıklamıştı.