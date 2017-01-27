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BBC Türkçe

Nobel ödüllü yazarlardan Türkiye'deki tutuklu yazarlara dayanışma mesajı

"Türkiye'de ifade özgürlüğüne ağır bir baskı uygulanıyor"

27 Ocak 2017 16:03

Aralarında Nobel ödülü sahibi isimlerin de bulunduğu yazarlar, Türkiye'deki tutuklu yazarlara destek olmak için bir dayanışma mesajı yayımladı.

Elfriede Jelinek ve J.M. Coetzee'ın dahil olduğu gibi yazarlar, gönderdikleri dayanışma mesajında, "İnsan haklarınız ihlal edildiği sürece sessiz kalmayacağız" ifadesini kullandı.

Yazarlar, Türkiye'de ifade özgürlüğü üzerinde 'ağır bir baskı uygulandığını' belirtti.

Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştiren Uluslararası Yazarlar Birliği PEN'in heyeti ise ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki yazarların misilleme korkusu yaşamadan konuşabilmeleri, eleştirebilmeleri ve protesto edebilmeleri gerekir" dedi.

PEN İngiltere ve Uluslararası PEN de İngiltere Başbakanı Theresa May'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cumartesi günü yapacağı görüşmede Türkiye'de ifade özgürlüğü konusunu ele alması çağrısında bulundu.

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