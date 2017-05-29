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Nobel ödüllü yazar J. M. Coetzee’den Gülmen ve Özakça için mesaj

"Yeni Türkiye’de aydınların vahim durumuna çekmek için cesaretle açlık grevine gittiler..."

29 Mayıs 2017 20:32

Nobel ödüllü yazar John Maxwell Coetzee, Kanun Hükmüne Kararname (KHK) ile ihraç edildikleri işlerine geri dönmek için yaptıkları açlık grevi eylemi nedeniyle tutuklanan ve 82’nci gününe giren eylemlerini cezaevinde devam ettiren akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için bir mesaj yayınladı.

bianet’te yer alan habere göre Coetzee’nin yayımladığı destek mesajı şöyle:

"Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, dünyanın dikkatini, yeni Türkiye’de aydınların vahim durumuna çekmek için cesaretle açlık grevine gitti.

"Umarım, Türkiye’yle ilişkide olan NATO ülkeleri bu durumu dikkate alır ve ülkede hukukun üstünlüğüne dönülmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a baskı yaparlar."

 

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