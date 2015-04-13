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Dünya
Deutsche Welle

Nobel ödüllü yazar hayatını kaybetti

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Alman yazar Günter Grass 87 yaşında Lübeck’te hayatını kaybetti.

13 Nisan 2015 15:56


Grass'ın ölüm haberi, merkezi Göttingen'de bulunan Steidl Yayınevi tarafından duyuruldu.

Polonya'nın Gdansk kentinde doğan Günter Grass savaş sonrası Alman edebiyatının en önemli temsilcileri arasında sayılıyor. Alman yazar, 1959 yılında "Teneke Trampet" adlı ilk romanıyla dünya çapında üne kavuşmuştu. Grass bu romanın yayımlanmasından 40 yıl sonra tüm edebi çalışmaları nedeniyle Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmıştı. Grass Teneke Trampet'in yanı sıra Alman edebiyatına Kedi ve Fare (1961), Köpek Yılları (1963), Bir Salyangozun Günlüğünden (1972), Kafadan Doğumlar (1980), Dişi Fare (1986), Yüzyılım (1999), Yengeç Yürüyüşü (2002), Soğanı Soyarken (2006), Kutu (2008) gibi sayısız eser kazandırmıştı.

Günter Grass hayatı boyunca toplumsal ve siyasal tartışmaların içinde oldu. Almanya eski Başbakanı Willy Brandt'ın Polonya ile uzlaşma siyasetini destekleyen Grass, 1960'lı yıllarda Sosyal Demokrat Parti'nin seçim kampanyasına da destek vermişti. Partinin mülteci politikaları nedeniyle 1992 yılında SPD'den ayrılan Grass, partiyle gönül bağını sürdürmüştü.

Grass'ın Soğanı Soyarken adlı otobiyografik eserinde 17 yaşındayken İkinci Dünya Savaşı'nın son yıllarında SS üyesi olduğunu açıklamıştı. Yazarın SS üyesi olduğunu uzun yıllar boyunca gizlemiş olması eleştiri konusu edilmişti.

2012 yılında İsrail'i eleştiren bir şiir kaleme alan Grass, en son bu şiiriyle Alman kamuoyunda bir tartışma koparmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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