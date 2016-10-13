Nobel ödüllü oyun yazarı Dario Fo hayatını kaybetti

1997 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne lâyık görülen İtalyan oyun yazarı ve yönetmen 90 yaşındaki Dario Fo'nun hayatını kaybettiği Perşembe sabah saatlerinde açıklandı. Fo, on iki gündür akciğer rahatsızlığı nedeniyle Milano'daki bir hastanede tedavi görmekteydi.

Sanatsal eleştiriye adanmış bir yaşam

1926 yılında İtalya'nın küçük bir köyünde dünyaya gelen Fo, güzel sanatlar ve mimarlık eğitimi gördükten sonra tiyatro oyuncusu ve radyocu olarak çalışmış ve 1960'lı yıllarda dünya çapında ün kazanmıştı.

1968 yılında eşiyle birlikte bir tiyatro topluluğu kuran Dario Fo, siyasi düzlemdeki aktif duruşuyla ve eleştirel çalışmalarıyla tanınıyordu. Oyunlarında konu olarak temelde mafya, silah endüstrisi ve çevre sorunlarına odaklanan Fo'nun, eserlerinde tercih ettiği karakterlerse çeşitli siyasetçiler, Papa ve alkoliklerdi.

İtalyan devleti ve Vatikan'la çok kez hukukî sorun yaşayan yazar, kariyeri süresince yaklaşık 40 kez "mevki sahibi kişilere hakaret ettiği” gerekçesiyle dava edilmişti. Bu isimler arasında Berlusconi de yer alıyor.

Renzi başsağlığı diledi

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Fo'nun ailesine taziyelerini iletti. Renzi, "İtalya, Dario Fo'nun vefatıyla tiyatrosunun, kültürünün, toplumsal yaşamının en önemli figürlerinden birini kaybetti. Kendisi bize veda etmiş olsa da, Fo'nun hiciv ve araştırma yeteneği, sahne üzerindeki çalışmaları, çok yönlü sanatsal kişiliği büyük bir İtalyan'ın mirası olarak dünya üzerinde kalacak.” şeklinde konuştu.

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Dpa/afp, BÜ, GA