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Kültür-Sanat

Danimarka'nın edebiyat ödülü Sonning, Orhan Pamuk'a verildi

Pamuk, Danimarka’nın en geniş çaplı kültürel ödülü olan "Sonning" ödülünü, 26 Ekim'de Kopenhag'da düzenlenecek törende alacak

15 Mayıs 2012 14:52

2012 Sonning Ödülü, 1879-1937 yılları arasında yaşamış olan Danimarkalı yazar ve yayıncı C. J. Sonning tarafından oluşturuldu. 1 milyon kronluk (173 bin dolar) değeri olan ödül, her iki yılda bir Kopenhag Üniversitesi'ne bağlı bir komite tarafından Avrupa kültürünün yararı için övgüye lâyık işler ortaya koyan kişilere veriliyor.

 
Bu yıl ödülün Orhan Pamuk'a verilmesine gerekçe olarak, ünlü yazarın "kültürel sınırlara meydan okuması ve bu sınırların aşılması sonucunda ortaya çıkan olasılıkları açıklığa kavuşturması" gösterildi.
 
Orhan Pamuk, Sonning ödülünü 26 Ekim günü Kopenhag Üniversitesi'nde gerçekleşecek olan törende alacak. Sonning ödülüne daha önce lâyık görülen isimler arasında İngiliz siyaset adamı Winston Churchill, Alman yazar Günter Grass ve İsveçli yönetmen Ingmar Bergman da bulunuyor.
 
59 yaşındaki Pamuk, 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü İsveç'in başkenti Stockholm’de almıştı. Nobel ödüllü yazarın “Saf ve Düşünceli Romancı” adlı kitabı Danimarka diline de çevrilmişti.
 
(Deutsche Welle Türkçe)

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