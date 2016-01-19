Nobel ödüllü yazar Jose Saramago'nun yarım kalan romanı okuyucu ile buluştu

2010'da vefat eden Portekizli yazar Jose Saramago’nun ölümüne dek üzerinde çalıştığı silah endüstrisini sorgulayan son romanı 'Mızraklar, Mızraklar, Tüfekler, Tüfekler' Kırmızı Kedi Yayınları tarafından ilk kez Türkçe'ye kazandırıldı. Kitabı, Günter Grass’ın illüstrasyonları süslüyor. Işık Ergüden'in çevirisini yaptığı roman, 11 Ocak'ta okuyucuyla buluştu.



Cihan Haber Ajansı'ndan Ali Cansev'in haberine göre José Saramago’nun yarım kalmış bu romanı, silah endüstrisini sorguluyor. Sonu gelmez savaşların silah endüstrisi ve silah fabrikalarıyla ilişkisini irdeleyen roman, ‘Neden silah sanayiinde hiç grev olmaz?’ sorusuna da cevap arıyor.



Bir silah fabrikasında çalışan ve ağır silahlar bölümüne terfi etmek dışında bir amacı olmayan Artur, acaba idealist karısı Felícia’nın peşinden gidip, görev aşkıyla çalıştığı fabrikanın İspanya İç Savaşı’nda oynadığı karanlık rolü deşifre edecek midir? Yani Saramago’nun metinlerinde sıkça vurguladığı bir ilkeyi, 'çöküş koşullarında bir erdem isyanı başlatmayı' başarabilecek midir?



Kitapta, Saramago’nun romanının yanında, yazarın romanı kaleme alırken yazma sürecini anlattığı notlar ve romanla ilgili iki ayrı makale yer alıyor. Yakın zamanda kaybettiğimiz bir başka büyük yazar Günter Grass’ın etkileyici illüstrasyonları, romana ayrı bir düşünsel ve etik bir anlam kazandırıyor.



Saramago’nun romanı yazma sürecinde aldığı notlar, usta bir yazarın romanını kurgularken aklından geçenlere ışık tutuyor ve kitapta yer alan Saramago üzerine yazılmış diğer metinlerle birlikte, okuru romanı tamamlamaya, sorulan etik soruların peşinden gitmeye davet ediyor.

