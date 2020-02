Nobel ödüllü ekonomistten Türkiye için Asya tipi ekonomik kriz uyarısı

T24

Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman, Türkiye’de Asya tipi bir ekonomik kriz yaşanabileceği uyarısında bulundu.

New York Times’tan Peter S. Goodman’ın Türkiye ekonomisinin gidişatını değerlendirdirdiği ‘Belirsiz bir küresel ekonomide Türkiye en riskli ülke olabilir’ başlıklı haberi Twitter hesabında paylaşan Kurgman, “Türkiye 1997-8 model bir Asya tipi mali kriz riski taşıyor mu? Rakamlara göre evet” dedi.

Is Turkey at risk of a 1997-8 Asian-style financial crisis? According to the numbers, yes 1/ https://t.co/MDp9RwZkSO