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Ekonomi

Nobel ödüllü ekonomistten Türkiye için Asya tipi ekonomik kriz uyarısı

"Türkiye 1997-8 model bir Asya tipi mali kriz riski taşıyor mu?"

11 Temmuz 2018 15:44

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Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman, Türkiye’de Asya tipi bir ekonomik kriz yaşanabileceği uyarısında bulundu.

New York Times’tan Peter S. Goodman’ın Türkiye ekonomisinin gidişatını değerlendirdirdiği ‘Belirsiz bir küresel ekonomide Türkiye en riskli ülke olabilir’ başlıklı haberi Twitter hesabında paylaşan Kurgman, “Türkiye 1997-8 model bir Asya tipi mali kriz riski taşıyor mu? Rakamlara göre evet” dedi.

Krugman’ın paylaştığı makalede, ticaret savaşlarından artan petrol fiyatlarına kadar pek çok alanda giderek artan endişelerin hakim olduğu küresel ekonomide, en büyük ve acil riski Türkiye’nin taşıdığı değerlendirmesi yer alıyordu.

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