Nobel ödüllü ekonomist, “Yeni bir küresel mali krizin başlangıcında mıyız” sorusunu yanıtladı

Nobel ödüllü ekonomist Paul Krugman, küresel piyasalarda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Gelişen piyasalarda yaşananları ‘eski usül kur krizi’nin en azından esintisi olarak nitelendiren Krugman, Türkiye’nin etkileyici bir ‘serbest düşüş’ yaşadığını söyledi.

“Yani yeni bir küresel mali krizin başlangıcını mı görüyoruz” sorusunu da yanıtlayan Krugman, “Büyük ihtimalle hayır, ancak şimdiye kadar böyle bir krizin ufukta olduğuna dair herhangi bir ipucu görmediğimi söylüyordum ve bunu artık söyleyemiyorum. Nispeten korkutucu bir şey yolda, geliyor” dedi. Twitter üzerinden değerlendirmelerde bulunan Krugman, dolar/TL grafiğini paylaşarak, şunları söyledi:

“1997’deki gibi partileyecek miyiz? Gelişen piyasalarda, en azından eski usül bir kur/finans krizinin esintisine sahip bir şeyler oluyor. Türkiye etkileyici bir serbest düşüşte, Arjantin de keskin faiz artırımına rağmen çok iyi gözükmüyor. Bütün bu acil başlıkların arkasında, son on yılda gelişen piyasalardaki kurumsal borçlarda büyük bir artış oldu, büyük çoğunluğu da yabancı kurlarda, özellikle dolarla gerçekleşti.

Are we gonna party like it's 1997? Stuff is happening in emerging markets, with at least a whiff of an old-style currency/financial crisis. Turkey is in impressive free fall 1/ pic.twitter.com/zryjB1LBy8