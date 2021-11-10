Nobel ödüllü eğitim aktivisti Malala Yusufzay evlendi

Nobel ödüllü eğitim hakları aktivisti Malala Yusufzay, Britanya’da küçük bir törenle evlendi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Pakistan’da Taliban saldırısına uğrayan eğitim hakları aktivisti ve en genç Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yusufzay, evlilik haberini sosyal medyadan duyurdu.

Asser Malik ile evlenen Yusufzay “Bugün hayatımda özel bir gün. Asser ve ben ömür boyu eş olmaz üzere evlendik” yazdı.

Yusufzay, 2009 yılında Taliban’ın Pakistan’ın Svat Vadisi’nde giderek artan etkisiyle yaşadıklarını BBC için yazmaya başlamıştı. Taliban, o dönem 15 yaşında olan Yusufzay’ı susturmak için 2012 yılında okul servisine saldırı düzenleyerek, Yusufzay’ı başından vurmuştu. Yusufzay, gördüğü tedavinin ardından kurtulmuştu.

2014’te Nobel Barış Ödülü alan Yusufzay konuşmasında şunları söylemişti: “Bu ödül sadece benim için değil. Eğitim isteyen unutulan tüm çocuklar için. Bu korkmuş, barış isteyen çocuklar için. Değişim isteyen, sesi olmayan çocuklar için”