Nobel ödüllü Çinli muhalif Şiabao yaşamını yitirdi

Çin'in Nobel Barış ödüllü sahip insan hakları savunucusu ve yazar Liu Şiaobo "devletin gücünü zayıf düşürdüğü" gerekçesiyle 2009 yılında 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Karaciğer kanserine yakalanmış olan Liu geçen Haziran ayının ortasında ceza evinden hastaneye kaldırılmıştı. Shenyang adli makamları Liu Şiaobo'nun polis denetimi altında hastanede tedavi görürken yaşamını yitirdiğini bugün duyurdu.

Dış ülkelerde tedavisine izin verilmedi

Liu Şiaobo Çin Komünist Partisi'ni eleştirme cesareti gösteren ve demokrasi için barışçıl yoldan mücadele eden bir insan hakları savunucusu olarak tanınıyordu. Çin hükümeti ağır hastalığını bilmesine rağmen Liu Şiaobo'nun eşi ile birlikte dış ülkelerde tedavi görmesine izin vermedi. Bu tavrından dolayı da Batılı politikacılar ve insan hakları savunucuları tarafından sert bir biçimde eleştirildi.

Liu Şiaobo 2010 yılında demokrasi ve insan hakları doğtulsundaki çabalarından dolayı Nobel Barış Ödülü'ne layık bulundu, ancak Çin yönekimi bundan rahatsız oldu. Mesleği yazarlık olan Liu yıllarını ceza evinde geçirmeye başlarken, eşi başkent Pekin'deki evlerinde göz hapsinde tutuldu.

Durumu geçen hafta kötüleşmişti

Doktorlarının verdiği bilgiye göre yazarın sağlık durumu geçen haftadan bu yana önemli ölçüde kütüleşmişti. Hafta başından bu yana da durumu hayati tehlike arz ettiğinden yoğun tıbbi müdahalede bulunuluyordu. Ölümünden bir gün önce doktorlar hastanın nefes alamadığını ve organ yetmezliği geçirdiğini açıkladılar.

Ailesi Liu'nun suni solunum cihazına bağlanmasını reddettiği bildirildi. Ancak bu açıklamanın doğru olup olmadığı bilinmiyor. Hem Liu Şiaobo hem de aile fertleri hastanede polis gözetimi altında tutuluyor ve gazeteciler ile konuşmalarına izin verilmiyordu.

Dış ülkelerden tedavi teklifleri reddedilmişti

Çin'deki sansür makamları Çin medyasının Liu Şiaobo hakkında yayın yapmalarını engelliyordu. Yazarı geçen hafta sonu Shenyang kentinde ziyaret izni alabilen iki yabancı doktor Liu'nun karaciğer kanserine yakalanmış oluduğu ve hastalığın son evresinde bulunduğu teşhisinde bulundular.

Heidelberg'li Alman uzman doktor Profesör Markus Büchler ile Amerikalı kanser uzmanı Joseph M. Herman, -Çinli meslektaşlarının aksine- Liu Şiaobo'nun hastalığının son evresinde de dış bir ülkeye sevk edilebilecek durumda olduğu sonucuna vardıklarını açıkladılar. Heidelberg ve Texas üniversitelerinin klinikleri Liu Şiaobo'yu tedavi etmeye hazır olduklarını bildirmişler, ancak Pekin bu teklifi reddetmişti.

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