Nobel ödüllü bilim insanı uyardı: Akıllı telefonlar strese ve depresyona neden oluyor!

Nobel Tıp Ödülü sahibi Thomas Südhof, akıllı telefonlar konusunda uyararak son teknoloji ürünlerinin hem stres hem burnout (tükenmişlik sendromu) hastalığı tehlikesi yaşattıklarını söyledi.

59 yaşındaki Stanford Üniversitesi beyin uzmanı Frankfurt Allgemeine gazetesiyle yaptığı söyleşide, "Günümüze baktığımda daha çok insanın burnout hastalığana yakalanmaması beni şaşırtıyor" diye konuştu. Südhof, "Bizler hep ulaşılabilecek durumda, hep işteyiz. Maille dakika başı işyerimizle iletişim halindeyiz. Bu uzun süre iyi gitmez" dedi.

Bilim insanı Südhof, kronikleşmiş stresin insanların beynini değiştirdiğini kaydetti. Göttingen doğumlu nobelli bilim adamı zaman zaman çevrimdışı kalınmasının, spor ve yoga ile iyi bir kitap okumanın veya müzik dinlemenin insan ruhuna iyi geldiğini belirtti.

Thomas Südhof, anne ve babalara da çocukların telefon kullanma sürelerini kısıtlama tavsiyesinde bulundu.

Beyin hücrelerini araştırıyor

Bilim insanı Südhof beyin hücrelerinin birbirleriyle iletişimini ve burnout hastalığında olan biteni araştırıyor. Nobel Komitesi de 2013 yılında ödül haberini Südhof'a cep telefonu üzerinden iletmişti.

Ancak Alman bilimadamı, kendisine ait bütün elektronik aletlerinin saat 20.00'den kahvaltıya kadar kapalı kaldığını belirtiyor.