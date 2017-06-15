Nobel ödüllü Aziz Sancar'dan dünyada bir ilk daha

Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve ekibi, ABD'de Kuzey Carolina Üniversitesi'nde sigaranın DNA'ya verdiği zararın yüksek çözünürlükte haritasını çıkaran bir teknik geliştirdi, sigaranın DNA'ya verdiği zararın haritasını çıkardı.

Sigaranın DNA'ya zarar verdiği ve akciğer kanserine neden olduğu bilim insanlarınca biliniyor ancak ABD'de Kuzey Carolina Üniversitesinde Sancar öncülüğündeki bilim insanları, sigaranın DNA'ya nasıl zarar verdiğini ortaya koyan bir çalışmaya imza attı.

Prof. Dr. Sancar, yaptığı açıklamada, yürüttükleri çalışmanın sigara içmenin sağlığa ne kadar zararlı olabileceği konusundaki farkındalığın artmasına yardımcı olması, DNA'daki hasarın onarılması ve ilaç geliştirilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Aziz Sancar, bu tür haritaların sigara kaynaklı kanserlerin nasıl ortaya çıktığının, bazı kişilerin neden kansere karşı daha savunmasız ya da dirençli olduğunun ve kanserin nasıl önleneceğin anlaşılmasına yardımcı olacağını belirtti. Sancar, sigara içmenin zararlarına ilişkin böylesine kesin kanıtlar sağlanmasının, sigara içenlerin bu kötü alışkanlığı bırakmasına da yardımcı olmasını umut ettiğini kaydetti.