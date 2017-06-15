Nobel Ödüllü Aziz Sancar, sigaranın DNA’ya verdiği zararın haritasını çıkardı

ABD’de Kuzey Carolina Üniversitesi’nde Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar öncülüğünde yürütülen çalışmayla, sigaranın DNA’ya verdiği zararın yüksek çözünürlükte haritası çıkarıldı.

Yeşilist’te yer alan habere göre, Prof. Dr. Sancar, yaptığı açıklamada, yürüttükleri çalışmanın sigara içmenin sağlığa ne kadar zararlı olabileceği konusundaki farkındalığın artmasına yardımcı olması, DNA’daki hasarın onarılması ve ilaç geliştirilmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Çalışma özellikle Benzo(a)piren (BaP) adlı bir kimyasalın verdiği zararları incelemekte. Uzayda bile bağ kurabilen bu kimyasal bileşik, karbon zengini ve yüksek derecede kansere yol açan bir hidrokarbon.

Organik maddelerin yanması sonucu ortaya çıkan bir yan ürün olan BaP, orman yangınlarından ızgaraya, dizel motorlardan sigaraya kadar geniş bir kaynağa sahip. Her ne kadar bu kimyasal topraktan, havadan ve yemeklerden insana geçiş yapsa da, hiçbir şey sigara içmek kadar insanı zehirlemiyor.

Bu tür haritaların sigara kaynaklı kanserlerin nasıl ortaya çıktığının, bazı kişilerin neden kansere karşı daha savunmasız ya da dirençli olduğunun ve kanserin nasıl önleneceğinin anlaşılmasına yardımcı olacağını belirten Sancar, sigara içmenin zararlarına ilişkin böylesine kesin kanıtlar sağlanmasının, sigara içenlerin bu kötü alışkanlığı bırakmasına da yardımcı olmasını umut ettiğini kaydetti.

Sancar daha önce de kansere yakalanmamanın en büyük sırrının sigara içmemek olduğunu belirtmişti. Sancar sigara içimi yüzünden DNA onarımının gerçekleşmediğini ve bu yüzden kanser olunabileceğini öne sürmüştü.