Nobel ödüllü Aziz Sancar din bilgisi kitabında: Yaşayan bir Müslüman bilim adamı

2015’te Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar, 9. sınıf kimya dersi dışında 10. sınıflara okutulacak din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabında da yer aldı. ‘İslam ve Bilim’ ünitesinde, Sancar öğrencilere “Yaşayan bir Müslüman bilim adamı” olarak tanıtıldı.

Karar'da yer alan habere göre, Sancar’ın tarih boyunca araştırmalarıyla bilim dünyasına ışık tutan sayısız Müslüman bilim insanlarından sadece biri olduğu kaydedildi.

Ünitede, Sancar’ın özgeçmişine de yer verildi. 1971’de İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitiren Sancar’ın DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalar yaptığı, 300’e yakın bilimsel makale yazdığı vurgulandı. Kimya alanında 33 kitabı yayınlanan Sancar’ın, hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü kazandığı hatırlatıldı.