T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Nobel ödüllü Aziz Sancar din bilgisi kitabında: Yaşayan bir Müslüman bilim adamı

Aziz Sancar 2015'te Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştı

09 Eylül 2017 08:29

2015’te Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar, 9. sınıf kimya dersi dışında 10. sınıflara okutulacak din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabında da yer aldı. ‘İslam ve Bilim’ ünitesinde, Sancar öğrencilere “Yaşayan bir Müslüman bilim adamı” olarak tanıtıldı.

Karar'da yer alan habere göre, Sancar’ın tarih boyunca araştırmalarıyla bilim dünyasına ışık tutan sayısız Müslüman bilim insanlarından sadece biri olduğu kaydedildi.

Ünitede, Sancar’ın özgeçmişine de yer verildi. 1971’de İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitiren Sancar’ın DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalar yaptığı, 300’e yakın bilimsel makale yazdığı vurgulandı. Kimya alanında 33 kitabı yayınlanan Sancar’ın, hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü kazandığı hatırlatıldı.

 

ETİKETLER

aziz sancarmüslümanhaberaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24