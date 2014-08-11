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Dünya

Nobel ödüllü aktivistten Erdoğan'a tebrik

Nobel ödüllü aktivist Tevekkül Karman: Türkiye ile gurur duyuyorum, ismi her zaman dilimde

11 Ağustos 2014 11:12

Yemen'in Nobel Barış Ödüllü insan hakları aktivisti Tevekkül Karman, halkın oylarıyla cumhurbaşkanlığını kazanan Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Karman, resmi Twitter hesabında yazdığı tebrik mesajında, "Türkiye, Arap Baharı ülkelerine dost olanlardan intikam almak isteyenlere de bir başka yumruk atmış oldu" ifadesini kullandı.

""Tebrikler Türkiye, tebrikler Erdoğan" diyen Karman, "Türkiye ile gurur duyuyorum. İsmi her zaman dilimde" yorumunu yaptı.

Seçimde zafer kazanan tarafın Türk halkı olduğunu vurgulayan Karman, bu aşamadan sonra halkın da katkısıyla yeni bir Türkiye'nin doğduğuna dikkati çekti.

"Türkiye dünyanın lideri" değerlendirmesinde bulunan Karman, şunları kaydetti: "Seçimde kazanan kişiyi bir kenara koyalım, kazanan kesinlikle Türk halkı oldu. Dünya, Türkiye'nin oynadığı büyük rol sayesinde daha da iyi bir hal alacak."

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