Nobel Ödülleri sahiplerine veriliyor

Bu yılki Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü'ne ödül

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenecek törenle sunulacak. Ulusal Diyalog Dörtlüsü,

"Arap Baharı'nın ardından Tunus'ta çoğulcu bir demokrasi için gösterdiği çabalardan

ötürü" ödüle layık görülmüştü.

Fizik, tıp, kimya, edebiyat ve ekonomi dallarındaki Nobel ödülleri ise İsveç'in başkenti

Stockholm'de düzenlenecek törenle İsveç Kralı XVI. Carl Gustaf tarafından

dağıtılacak.

Tıp ve fizik ödülleri

Nobel Tıp ödülünü bu yıl İrlandalı William Campbell, Japon Satoshi Omura ile Çinli

Youyou Tu paylaştı. William Campbell ve Satoshi Omura'nın milyonlarca kişiyi

etkileyen nehir körlüğüne karşı geliştirdikleri ilaç dikkate alındı. Nehir körlügü

mikroskobik boyutlarda bir kurtçuk taşıyan bir çeşit karasineğin ısırması ile bulaşıyor.

Ödülü paylaşan üçüncü araştırmacı Çinli Youyou Tu da sıtmaya karşı geliştirdiği yeni

tedavi yöntemiyle adını duyurdu.

Temel parçacıklardan nötrinonun bir kütleye sahip olduğunu ortaya koyan

araştırmacılar Takaaki Kajita ve Kanadalı Arthur McDonald Nobel Fizik Ödülü'ne

layık görüldü.

Mardinli Aziz Sancar da ödül alacak

Çalışmalarını ABD'de sürdüren Mardin doğumlu genetik bilimci Prof. Dr. Aziz

Sancar, bu yılki Nobel Kimya Ödülü'nü İsveçli Tomas Lindahl ve ABD'li Paul

Modrich ile paylaştı.

Edebiyat Ödülünü ise Belaruslu yazar Svetlana Aleksandrovna Aleksiyeviç kazandı.

Tüketim, yoksulluk ve refah konularındaki analizleri, İngiliz iktisatçı Angus Deaton'a

Ekonomi Ödülü'nü kazandırdı.

Her biri 850 bin euro değerindeki ödüller, Alfred Nobel'in ölüm tarihi olan 10 Aralık'ta

törenle sahiplerine sunuluyor.