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Dünya
Deutsche Welle

Nobel Ödülleri açıklanıyor

İsveç'te 2014 Nobel ödüllerini kazananlar, bu hafta açıklanıyor.

06 Ekim 2014 14:13


Nobel Ödülleri'nin açıklanmasına bugün tıp alanında verilecek ödülle başlanacak.

Nobel tıp ödülüne geçen yıl insan hücrelerindeki temel taşıma işleminin veziküller (kesecikler) yardımıyla gerçekleştirildiğini saptayan Alman Thomas Südhof ile Amerikalı meslektaşları James E. Rothman ve Randy W. Schekman layık görülmüştü.

Yarın fizik, çarşamba günü kimya, merakla beklenen barış ödülünün sahibi ise cuma günü açıklanacak.

Haftaya pazartesi günü ekonomi ödülünün sahibi belli olacak. Edebiyat ödülünün açıklanacağı gün henüz kesinleşmedi. Gözlemciler bu alandaki ödülün sahibinin geleneklere uyularak perşembe günü belli olmasını bekliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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NobelAlman Thomas SüdhofAmerikalıJamesRandyDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

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