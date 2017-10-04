T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri açıklandı

2017 Nobel Kimya Ödülü’ne İsviçreli Jaques Dubochet, Almanya doğumlu ABD’li Joachim Frank ve İngiliz Richard Henderson layık görüldü.

04 Ekim 2017 17:06

Nobel Kimya ödülü üç bilim insanına verildi. İsveç Kraliyet Bilimleri Akademisi'nden yapılan açıklamada, üç bilim insanının kriyo elektron mikroskopisi çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi. Açıklamada bilim insanlarının çalışmalarının biyomoleküllerin daha iyi görünmesini mümkün kıldığı belirtilerek, bu metodun biyokimya alanında yeni bir dönemin açılmasını sağladığı kaydedildi.

Üç bilim insanı 940 bin euro değerinde ödül alacak. Ödül töreni Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta Stockholm'de düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'ne Aziz Sancar, Thomas Lindahl ve Paul L. Modrich DANN onarımının mekaniksel çalışması sonucu layık görülmüştü.

Bu yıl Nobel Fizik Ödülü'ne Barry Barish, Kip Thorne ve Rainer Weiss yerçekimi dalgaları üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle layık görüldü.

Nobel Tıp Ödülü ise vücutta biyolojik saatleri kontrol eden moleküler mekanizmalar üzerine yaptıkları keşifler nedeniyle Amerikalı bilim insanları Jeffrey Hall, Michael Rosbash ve Michael Young'a verildi.

dpa/HT/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Nobel KimyaJaques Dubochet AlmanyaABD Joachim FrankRichard HendersonKimyaKraliyet Bilimleri AkademisiAlfred NobelAralık StockholmAziz Sancar Thomas LindahlPaulDANNNobel FizikBarry Barish Kip ThorneRainer WeissTıpAmerikalı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24