Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri açıklandı

Nobel Kimya ödülü üç bilim insanına verildi. İsveç Kraliyet Bilimleri Akademisi'nden yapılan açıklamada, üç bilim insanının kriyo elektron mikroskopisi çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi. Açıklamada bilim insanlarının çalışmalarının biyomoleküllerin daha iyi görünmesini mümkün kıldığı belirtilerek, bu metodun biyokimya alanında yeni bir dönemin açılmasını sağladığı kaydedildi.

Üç bilim insanı 940 bin euro değerinde ödül alacak. Ödül töreni Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta Stockholm'de düzenlenecek törenle sahiplerine takdim edilecek.

2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'ne Aziz Sancar, Thomas Lindahl ve Paul L. Modrich DANN onarımının mekaniksel çalışması sonucu layık görülmüştü.

Bu yıl Nobel Fizik Ödülü'ne Barry Barish, Kip Thorne ve Rainer Weiss yerçekimi dalgaları üzerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle layık görüldü.

Nobel Tıp Ödülü ise vücutta biyolojik saatleri kontrol eden moleküler mekanizmalar üzerine yaptıkları keşifler nedeniyle Amerikalı bilim insanları Jeffrey Hall, Michael Rosbash ve Michael Young'a verildi.

dpa/HT/BÖ

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