Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar belli oldu

2018 Nobel Kimya Ödülü, insanlığın kimyasal sorunlarını çözmeye yarayan proteinler üzerinde çalışan ABD'li bilim insanları Frances Arnold ve George Smith ile İngiliz araştırmacı Gregory Winter'a verildi.

Nobel, İsveç Kraliyet Bilim Akademisi'nin vereceği 1.01 milyon dolarlık para ödülünün yarısı Pasadena'daki Caltech'ten France Arnold'a verilecek. Diğer yarısı ise Missouri Üniversitesi'nden George Smith ile Cambridge'deki MRC Laboratuvarı'nda çalışan Gregory Winter arasında paylaştırılacak.

2015 senesinin Nobel Kimya Ödülü'nü Türkiyeli Profesör Aziz Sancar kazanmıştı.