Nobel Kimya ödülü, biyomolekülleri 3 boyutlu olarak görüntüleyen bilim insanlarına verildi

2017 yılı Nobel Kimya ödülü, biyolojik molekülleri görüntüleme çalışmaları ile, Jacques Dubochet, Joachim Frank ve Richard Henderson isimli bilim adamına verildi.

Elektron kriyo-mikroskop ismini verdikleri bir teknik geliştiren bu bilim adamları, biyolojinin yapı taşlarını inceleyebilmeyi basitleştirdiler.

Geliştirilen görüntüleme yöntemi ile, biyomoleküller çok hızlı bir şekilde dondurularak, doğal şekillerinde görüntülenmeleri sağlanıyor.

Ödül kazanan bilim adamlarından Alman bilim adamı Dr. Joachim Frank, tekniğin Pratik kullanım alanlarının çok geniş olduğunu açıkladı.

Frank, telefon bağlantısıyla yaptığı açıklamada, bu teknik sayesinde bozuk 2 boyutlu görüntülerin yerini keskin 3 boyutlu görüntülerin alacağını söyledi.

Nobel Kimya Ödülü'nün kurul başkanı Sara Snogerup Linse, üç bilim adamının çalışmasıyla biokimyanın yeni bir çağa gireceğini söyledi:

"Yakında sır kalmayacak. Artık biyomolekülleri hücre içinde ve vücut sıvılarımızın her bir damlasında, en ince ayrıntısına kadar görebiliyoruz. Nasıl oluştuklarını, nasıl davrandıklarını ve nasıl bir bütün olarak çalıştıklarını anlayabiliyoruz. Biyo-kimya alanında bir devrimle karşı karşıyayız"

Ödül açıklaması gelenek olduğu gibi İsveç'teki bir basın toplantısıyla duyuruldu.

Nobel Kimya Ödülü'nü verilmeye başlandığı 1901 yılından bu yana 175 kişi kazandı.