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Bilim / Teknoloji

Nobel Kimya Ödülü 3 kişiye

Nobel Kimya Ödülü, Amerikalı bilim insanları Roger Tsien ve Martin Chalfie ile Japon araştırmacı Osamu Şimomura'ya verildi

08 Ekim 2008 03:00

2008 Nobel Kimya Ödülü'ne, ilk kez deniz analarında görülen yeşil floresan proteininin (GFP) keşfi ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmalarıyla Amerikalı bilim insanları Roger Tsien ve Martin Chalfie ile Japon araştırmacı Osamu Şimomura layık görüldü.

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Yeşil floresan proteini, yaygın biçimde laboratuvar ortamında, beyin hücrelerinin gelişimi ya da kanser hücrelerinin yayılması gibi canlı hücre süreçlerinin izahı için kullanıldı.

Nobel Kimya Ödülü'nü geçen yıl, ozon tabakasının neden inceldiğinin anlaşılmasına da yardımcı olan, katı yüzeylerdeki kimyasal süreçle ilgili çalışmaları nedeniyle Almanya'dan Gerhard Ertl kazanmıştı.

Nobel Kimya ödülünü son 10 yılda alan bilim insanları şöyle:

2007: Gerhard Ertl (Almanya)

2006: Roger D. Kornberg (ABD)

2005: Yves Chauvin (Fransa), Robert H. Grubbs ve Richard R. Schrock (ABD)

2004: Aaron Ciechanover (İsrail), Avram Hershko (İsrail), Irwin Rose (ABD)

2003: Peter Agre (ABD), Roderick MacKinnon (ABD)

2002: John Fenn (ABD), Koichi Tanaka (Japonya) ve Kurt Wuethrich (İsviçre)

2001: William Knowles (ABD), Ryoji Noyori (Japonya), Barry Sharpless (ABD)

2000: Alan Heeger (ABD), Alan MacDiarmid (ABD), Hideki Şirakava (Japonya)

1999: Ahmed Zevail (Mısır/ABD)

1998: Walter Kohn (ABD), John A. Pople (İngiltere)

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