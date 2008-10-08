Nobel Kimya Ödülü 3 kişiye

>>> Nobel Fizik Ödülü 'kuark' araştırmacılarına gitti

>>> Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu



Yeşil floresan proteini, yaygın biçimde laboratuvar ortamında, beyin hücrelerinin gelişimi ya da kanser hücrelerinin yayılması gibi canlı hücre süreçlerinin izahı için kullanıldı.Nobel Kimya Ödülü'nü geçen yıl, ozon tabakasının neden inceldiğinin anlaşılmasına da yardımcı olan, katı yüzeylerdeki kimyasal süreçle ilgili çalışmaları nedeniyle Almanya'dan Gerhard Ertl kazanmıştı.Gerhard Ertl (Almanya)Roger D. Kornberg (ABD)Yves Chauvin (Fransa), Robert H. Grubbs ve Richard R. Schrock (ABD)Aaron Ciechanover (İsrail), Avram Hershko (İsrail), Irwin Rose (ABD)Peter Agre (ABD), Roderick MacKinnon (ABD)John Fenn (ABD), Koichi Tanaka (Japonya) ve Kurt Wuethrich (İsviçre)William Knowles (ABD), Ryoji Noyori (Japonya), Barry Sharpless (ABD)Alan Heeger (ABD), Alan MacDiarmid (ABD), Hideki Şirakava (Japonya)Ahmed Zevail (Mısır/ABD)Walter Kohn (ABD), John A. Pople (İngiltere)